MotoGP | Bastianini: "Posso dare fastidio nella lotta mondiale, entrarci è difficile"

La matematica ancora non lo taglia fuori, ma 75 punti da recuperare a cinque weekend dal termine sembrano uno scoglio veramente insormontabile per Enea Bastianini. La caduta di Mandalika sembra aver affossato definitivamente le speranze iridate del pilota della Ducati, che però proverà almeno a continuare a togliersi delle soddisfazioni personali in questa parte finale della stagione, magari provando a fare anche un po' da ago della bilancia.

Al suo arrivo a Motegi, dove questo fine settimana si disputerà il Gran Premio della Giappone, ultimo appuntamento della prima tripletta di questa MotoGP 2024, la sua analisi è partita proprio dall'errore commesso domenica scorsa in Indonesia. Del quale comunque non sembra essersi pentito, almeno a livello di atteggiamento.

"Ho rischiato tanto a Mandalika, perché la prima parte di gara è stata al di sotto delle mie aspettative. Poi sono riuscito a migliorare il passo e anche il mio feeling con la moto era incredibile, quindi pensavo di poter lottare per la vittoria. Probabilmente il gap dai primi due era già troppo grande, ma mi sono preso questo rischio e per me era importante provare a vincere. Alla fine sono caduto, ma fa parte del gioco. Nelle prossime gare dovrò cercare di essere competitivo e di fare più punti possibile, ma non so ancora quale sarà il mio approccio, lo valuterò prima della gara", ha detto Bastianini.

Poi è passato un po' ad analizzare il suo momento, spiegando che ora ha trovato una confidenza ed un feeling che non aveva all'inizio dell'anno, ma ammettendo appunto che 75 punti rischiano davvero di essere troppi.

"Nella prima parte della stagione per me era importante ritrovare la confidenza sia con la moto che con la squadra, perché il 2023 era stato un disastro. In quelle prime gare non ero velocissimo, ma ero costante. Ora mi sento più competitivo ovunque, sul podio o sempre vicino al podio. Probabilmente Jorge e Pecco hanno commesso più errori, ma Jorge ha anche 75 punti più di me, quindi al momento penso di essere un po' fuori dalla lotta per il titolo, ma se c'è una possibilità di provare a chiudere questo gap voglio farmi trovare pronto".

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La realtà dice questo, ma il sogno deve restare vivo, almeno fino a quando la matematica lo concede: "Io ci credo fino a quando la matematica dice che è possibile, certo. Non è realistico, è difficile. Stiamo parlando di una percentuale molto piccola riguardo alla possibilità che io possa tornare a lottare per il titolo, realisticamente parlando. Possiamo sognarlo, ma se vogliamo essere realisti, mi posso giocare la terza posizione".

Con un Mondiale ancora apertissimo tra Martin e Pecco Bagnaia, separati tra loro da 21 lunghezze, c'è però la possibilità di fare un po' da "arbitro": "Non lo so. E' vero che sono veloce e probabilmente daremo fastidio sia io che Marquez. C'è anche Acosta che sta andando molto bene. Quindi sì, possiamo dare fastidio nella lotta al titolo, ma entrarci è più difficile. Comunque mi sto giocando ancora qualcosa anche io e voglio continuare a farlo senza pensare ad altro".

Quando poi gli è stato domandato chi ritiene che sia più forte tra i due candidati al titolo, il riminese ha risposto di getto, senza pensarci troppo: "I numeri dicono Pecco, perché al momento ha vinto più Mondiali ed è abituato a vincere. Sa come si vince un Mondiale in MotoGP".

Infine, gli è stato domandato anche quali sono le sue aspettative per il weekend di Motegi, dove 12 mesi fa non aveva corso per infortunio: "Ho saltato la gara dell'anno scorso, ma penso che sia una buona pista sia per me che per la Ducati. Sarà importante imparare qualcosa dagli altri piloti Ducati nel primo turno per essere pronto quando sarà il momento di essere veloce nella seconda sessione. Ma questo è uno dei miei circuiti preferiti, perché mi piacciono le frenate forti, quindi sarò competitivo".