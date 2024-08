MotoGP | Bastianini piega Martin nella Sprint di Silverstone, cade Bagnaia

Che Enea Bastianini si stesse ritrovando ormai era abbastanza chiaro, ma al pilota della Ducati mancava ancora l'acuto in questa MotoGP 2024. Il riminese però è venuto fuori alla grande nel sabato del Gran Premio di Gran Bretagna, conquistando la sua prima affermazione in una Sprint a Silverstone.

A "Bestia" finora era sempre mancato qualcosa in qualifica per giocarsela alla pari con i migliori e stavolta che scattava dalla prima fila ha fatto subito centro. Tra le altre cose, con il suo successo è riuscito a vestire perfettamente i panni dello scudiero per il compagno Pecco Bagnaia, oggi scivolato, preservando la sua leadership iridata.

Al via è stato lo specialista delle Sprint, il madrileno Jorge Martin, a prendere il comando delle operazioni. Il pilota del Prima Pramac Racing è scattato benissimo dalla seconda fila e nello spazio di poche curve si è preso la leadership, seguito proprio da Bastianini, dal poleman Aleix Espargaro e da un Bagnaia parso un po' impacciato nelle prime fasi, dopo una buona partenza.

Il quartetto di testa ha subito imposto un ritmo difficile da sostenere per il resto del gruppo, ma al quinto giro è arrivato il primo grande colpo di scena: nel tentativo di avvicinarsi all'Aprilia di Espargaro, Bagnaia ha esagerato in staccata alla curva 4, perdendo l'anteriore e finendo anzitempo la sua gara nella via di fuga.

A questo punto, Martin si è ritrovato virtualmente leader della classifica iridata con due lunghezze su Pecco, ma non aveva ancora fatto i conti con Bastianini. Al sesto passaggio, infatti, Enea ha provato un primo attacco alla Copse, subendo però l'incrocio di "Martinator". Il vice-campione del mondo però non ha potuto nulla quando il romagnolo si è reinfilato alla Stowe, trovando un sorpasso praticamente perfetto.

Per un paio di giri, Martin ha provato a rimanere incollato all'altra Desmosedici GP, ma poi probabilmente il ricordo del clamoroso errore del Sachsenring lo ha invitato a stare lontano dai guai. Anche perché nel frattempo Bastianini è riuscito ad aprire una forbice di quasi un secondo, dimostrando di meritarsi il successo e il terzo posto nel Mondiale a -55. Con la piazza d'onore invece Martin ha comunque ridotto ad una sola lunghezza il gap nei confronti di Bagnaia.

A completare il podio c'è l'Aprilia di Espargaro, che ha fatto un po' da spettatore alla lotta tra i primi due, probabilmente essendo stato anche un po' penalizzato dalla scelta della gomma dura all'anteriore, a differenza dei due ducatisti che invece montavano una media.

Quello di Bagnaia non è stato il solo ritiro illustre, perché nel finale è finito ruote all'aria anche Marc Marquez, che stava amministrando un quarto posto in solitaria. Con questo errore, il pilota del Gresini Racing si è visto scavalcare da Bastianini nella classifica iridata, ma soprattutto ha sprecato una buona occasione per accorciare il gap nei confronti di Bagnaia.

Ad ereditare la quarta piazza è stato quindi Brad Binder, che l'ha spuntata su Pedro Acosta in una battaglia in famiglia tra KTM che è stata piuttosto accesa, con tanto di contatto che ha visto volare via un'aletta del rookie spagnolo. Alle loro spalle poi si sono piazzate la Ducati Gresini di Alex Marquez, l'altra KTM di Jack Miller, l'Aprilia di Maverick Vinales e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, a punti nonostante una long lap penalty ricevuta per violazione dei track limits.

La prima delle moto giapponesi è stata la Yamaha di Fabio Quartararo, solamente 11° al traguardo, con un ritardo di 15". Luca Marini invece si è giocato la palma di miglior Honda con Johann Zarco, chiudendo 15° a poco meno di mezzo secondo dal francese del Team LCR.

Purtroppo al via c'è stato un brutto incidente tra Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, con il portacolori del Prima Pramac Racing che è arrivato lunghissimo in staccata, centrando l'incolpevole connazionale. Entrambi sono stati sempre coscienti, ma il pilota della Pertamina Enduro VR46 è molto dolorante al piede destro, anche se i primi esami svolti al centro medico hanno escluso la presenza di fratture.