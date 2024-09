MotoGP | Bastianini: "Per ora sono il jolly, ma posso ancora cambiare ruolo"

Enea Bastianini ha uno storico invidiabile a Misano. Da quando corre nella classe regina, il riminese è sempre salito sul podio sulla sua pista di casa (non lo ha fatto solo l'anno scorso, ma non era in pista per infortunio). Dopo i due terzi posti ottenuti con Avinta nel 2021, nel 2022 ha conteso la vittoria a Pecco Bagnaia fino alla bandiera a scacchi e due settimane fai si è piazzato terzo, alle spalle di Marc Marquez e del compagno di squadra.

Un trend che il pilota della Ducati spera di proseguire anche questo fine settimana, quando andrà in scena il Gran Premio dell'Emilia Romagna, che si disputerà in condizioni decisamente differenti rispetto a quello di San Marino e della Riviera di Rimini, visto che oggi la MotoGP è stata accolta dalla pioggia al suo ritorno sul tracciato romagnolo e da una temperatura decisamente più bassa.

"Speriamo intanto che migliorino le condizioni, perché per ora sono disastrose. Però veniamo da un buon weekend e da un buon test, quindi le carte in regola per fare bene ci sono. Voglio salire di nuovo sul podio, ma sono qui anche per provare a fare qualcosa in più. Sarà importante non finire oltre la seconda fila in qualifica", ha detto Bastianini quando si è intrattenuto con i giornalisti italiani al termine della conferenza stampa che ha aperto il weekend.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nella gara scorsa ha patito una posizione in griglia un po' troppo arretrata per battagliare per la vittoria, visto che prendeva il via dalla terza fila: "Sicuramente ogni weekend è a sé e nello scorso nel time attack non abbiamo fatto la differenza, perché non mi sono trovato molto a mio agio, ma penso che questo weekend sarà diverso, anche perché ci saranno più o meno una decina di gradi in meno".

Due settimane fa era stato uno di quelli che avevano rischiato la scelta della gomma posteriore, che però ha accusato un forte calo nel finale. Del resto, con la media aveva avuto delle difficoltà, che però sembra aver risolto nel test di lunedì scorso. Tra le altre cose, le temperature più basse sembrano poter indirizzare tutti verso la media: "Penso che si andrà comunque sulla media. Anzi, il fresco sarà meglio per la media. Poi bisognerà vedere, perché le condizioni qui a Misano cambiano sempre rapidamente. Per esempio, venerdì con la media non mi trovavo per niente, mentre lunedì nei test mi sono trovato da dio. E' difficile da dire".

Infine, quando gli è stato domandato se in questo momento si sente un po' un jolly che può anche fare da arbitro nella corsa al titolo tra Jorge Martin e Bagnaia o se crede di avere ancora qualche chance, ha concluso: "E' una bella domanda, tosta. Se guardiamo la classifica, al momento sono il jolly, perché sono quello un po' più indietro, però penso di poter fare bene. E magari possiamo anche provare a cambiare ruolo".