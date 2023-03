MotoGP | Bastianini: "Per battere Pecco dovrò fare cose speciali"

Carica lettore audio

Enea Bastianini è pronto per iniziare l'avventura più grande che la carriera nel Motomondiale gli ha messo di fronte: correre difendendo i colori di un team ufficiale di MotoGP, i colori della Ducati. Questo fine settimana a Portimao scatta il Mondiale 2023 della classe regina delle due ruote e il romagnolo ha davanti a sé un anno molto importante.

Il compito, difficile e affascinante, sarà ancora più duro per Enea perché il suo team è campione del mondo in carica, così come il suo nuovo compagno di squadra, Francesco Bagnaia. Non un avvio facile, ma di sicuro stimolante per un ragazzo che nel corso degli ultimi anni ha fatto vedere una crescita eccezionale che lo ha portato nel 2022 a vincere diverse gare e a chiudere terzo nel Mondiale Piloti, primo tra i privati con Gresini Racing.

"Sono entusiasta. E' la prima gara ma è bello essere qui in rosso. A partire da domani con le prime libere dell'anno, che emozione. Abbiamo lavorato molto bene nei test e siamo pronti per la prima gara. C'è anche la nuova gara, il nuovo format al sabato e sarà molto diverso dal weekend normale, perché non dovrò aere strategie, dovrò andare subito forte e non usare la solita strategia che uso nelle gare lunghe, vedremo".

"Rispetto all'anno scorso la pressione è più o meno la stessa. Ho parlato tanto con gli ingegnerei Ducati, sono tante persone e non è semplice, ma il lavoro al box è lo stesso. Non conosco l'approccio alla gara di questo team, ma siamo tutti molto motivati e non sarà un problema per noi".

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il primo avversario, per ogni pilota, è il compagno di squadra. Bastianini si prepara a una sfida tosta, considerando il blasone e il palmarés di Bagnaia, fresco campione del mondo con la Ducati nel 2022 e tra i grandi favoriti per questa stagione.

"Vengo da una stagione con tante vittorie, il 2022 è stato ancora migliore rispetto alle aspettative e fare meglio sarà complicato. Ci sono tanti piloti Ducati veloci, lo abbiamo visto nei test, e tanti piloti che possono vincere il titolo. Per il momento non so chi sia il migliore. Penso che il primo rivale sarà Bagnaia, perché chi porta il numero 1 sulla carena è il più forte. Per cui dovrò fare qualcosa di speciale per fare meglio di lui".

Bastianini è un pilota che spesso ha dato il meglio di sé nella seconda parte delle gare, mentre nella prima appariva meno in confidenza con il suo mezzo e meno aggressivo. Il pilota della Ducati, però, ha affermato che spesso queste impressioni erano dovute a una scelta tattica ben precisa. Nel 2023, però, le cose potrebbero cambiare, perché nelle gare sprint del sabato tutti i piloti dovranno attaccare sin dai primi giri e fare meno calcoli.

"Nel corso dell'inverno ho lavorato un po' in quest'ambito. Ma la strategia della domenica è molto diversa rispetto a quella del sabato che ci sarà quest'anno e probabilmente dovrò cercare di attaccare dalla partenza. Poi dipenderà anche da ciò che riuscirò a fare in qualifica. Partire troppo indietro non va bene, si rischia di cadere. Le qualifiche saranno fondamentali per la gara sprint. Penso però che potrò risolvere i miei problemi nella prima parte di gara, dove vado meno bene. Ma a volte questo non è un problema, ma solo una strategia che ho adottato", ha concluso Bastianini.