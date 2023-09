MotoGP | Bastianini: "Pensavo di aver toccato il fondo, ma ora vado avanti"

La stagione 2023 doveva essere quella della definitiva consacrazione in MotoGP per Enea Bastianini, invece si sta trasformando in un vero e proprio calvario. Ancora una volta il pilota ufficiale della Ducati si ritrova in un letto d'ospedale, per la precisione a Modena, dove oggi si dovrà sottoporre ad un doppio intervento chirurgico.

Dopo la frattura della scapola rimediata nella prima Sprint dell'anno a Portimao, che ha compromesso la prima metà del suo primo anno da pilota ufficiale Ducati, il riminese ieri è incappato in un altro infortunio, in una carambola che purtroppo ha innescato lui stesso alla prima curva del Gran Premio di Catalogna.

Nell'incidente, che ha coinvolto anche le altre quattro Ducati di Johann Zarco, Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, "Bestia" ha riportato una frattura del malleolo mediale tibiale e una frattura complessa del secondo metacarpo della mano sinistra. Infortuni che lo obbligheranno ad una doppia operazione e a saltare la gara di casa a Misano, dopo aver già perso anche le prime cinque gare del Mondiale.

Enea Bastianini, Ducati Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Enea ha riportato una frattura alla mano sinistra e una alla caviglia sinistra ed entrambe richiederanno un intervento chirurgico. Si farà operare il prima possibile e sicuramente sarà costretto a saltare il GP di San Marino e della Riviera di Rimini", ha detto il team manager Davide Tardozzi nel comunicato diffuso ieri sera dalla Casa di Borgo Panigale.

Bastianini invece ha affidato la sua reazione ad una storia pubblicata su Instagram proprio nell'attesa di andare sotto ai ferri all'ospedale di Modena. Una messaggio che manifesta tutto il suo scoramento, ma anche la voglia di voltare pagina e di riscattarsi dalle troppe delusioni vissute quest'anno.

"Non è facile, per niente, quando pensi di aver toccato il fondo e invece non è così. A quel punto ti disperi e pensi di voler tornare indietro per cambiare le cose, ma verità è che si può andare solo avanti. Quindi sai cosa dico? Fanculo, io vado avanti! A presto", ha scritto Enea.