MotoGP | Bastianini: "Ordini di squadra? Se serve, normale chiederlI"

L’Indonesia ha un sapore particolare, speciale per Enea Bastianini, che è finalmente riuscito a tornare in sella alla sua Ducati, disputando una Sprint in cui si è sentito a proprio agio dopo una stagione 2023 caratterizzata da due infortuni che l’hanno tenuto a lungo lontano delle gare. Il portacolori ufficiale ha chiuso i 13 giri del sabato in settima posizione, un risultato di rilievo se si pensa alle condizioni fisiche che l’hanno bloccato per gran parte dell’anno.

Inoltre Bastianini, in Q1 insieme al compagno di squadra Pecco Bagnaia, è riuscito in qualifica ad agguantare nel finale l’accesso alla Q2, scalzando proprio il campione del mondo in carica. Nella Sprint, i due hanno accennato un breve duello, salvo poi tagliare il traguardo con il romagnolo davanti al pilota di Chivasso.

“Penso di aver fatto un buon lavoro stamattina. Giro dopo giro siamo riusciti a migliorare e in qualifica abbiamo fatto uno step che ci ha permesso di andare in Q2. Lì poi non ho fatto proprio un gran giro e quindi sono partito in 11esima posizione”, spiega Bastianini al termine del sabato riferendosi alla qualifica.

Tuttavia, è soddisfatto della gara messa in atto, in cui ha dimostrato una maggior fiducia in sella alla GP23: “Penso di aver fatto una buona gara, lo è stata anche in termini fisici. Magari è stata un po’ tosta, ma sono consapevole del fatto che domani sarà peggio. Vedremo cosa fare, intanto mi godo oggi. Sono tornato ad un setting standard, ho fatto giusto qualche accorgimento con l’elettronica. Penso che questa sia stata la chiave per essere veloce oggi".

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Penso che a Barcellona avevo trovato una buona base”, prosegue riferendosi ai passi avanti mostrati. “Non ho cambiato nulla, ho solo cercato di mettere assieme dei giri in pista. Piano piano sono arrivati dei tempi interessanti e poi c’è stata la Q2. Oggi posso andare a dormire più sereno, devo dire che questa è stata la prima volta in quest'anno in cui mi sono divertito".

L’ottimismo che si legge sul volto di Enea riguarda anche la sua tenuta fisica: “Su una scala da 1 a 10, direi che il dolore che ho sentito è stato 1. In alcune curve sentivo dolore, ma non in tutte. Non ho tantissima forza e dopo sette giri ho iniziato a sentirmi un po’ stanco. Domani di giri da fare ce ne sono 27 e può essere un problema, ma mi preparerò per fare il massimo”.

Il brivido della Sprint è stato pazzesco per il box Ducati, che ha visto lottare i due compagni di squadra, con Bagnaia che si è “arreso” restando alle spalle di Bastianini alla bandiera a scacchi. Si è speculato su ordini di scuderia non rispettati o di accordi, ma Enea glissa: “Non avevo visto Pecco dietro di me, ho pensato solo a trovare il mio ritmo e godermi la gara. Sono stato tanto lontano dalla pista, volevo solo divertirmi e non avevo tempo di pensare a tutto”.

Con la vittoria odierna, Jorge Martin è il nuovo leader del campionato e ora ha un vantaggio di 7 punti su Bagnaia. Quando mancano cinque weekend (sei se si considera la gara di domani) al termine della stagione, è arrivato il momento di fare i conti e capire quale strategia mettere in atto. Ducati chiederà a Bastianini di aiutare Pecco nella conferma iridata? Enea è molto chiaro: “Non lo so. Sicuramente, se Pecco e Jorge si giocheranno il mondiale fino alla fine, è normale che dalla squadra mi chiedano qualcosa. Penso che davvero sia normale. Ma non è una cosa a cui voglio pensare in questo momento, voglio solo cercare di fare il massimo e tornare ad essere me stesso”.