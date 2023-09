MotoGP | Bastianini operato: salta Misano, l'India e il Giappone

Il pilota italiano ha causato una carambola in partenza, toccando Johann Zarco alla curva 1 e provocando la caduta di quest'ultimo oltre a quelle di Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, pochi metri prima che il compagno di squadra Pecco Bagnaia finisse a terra in un incidente separato, ma molto pericoloso.

Il pilota della Ducati ha riportato una frattura non scomposta del malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura subcapitale del secondo metacarpo della mano sinistra, per le quali è stato operato nel pomeriggio di lunedì.

Il doppio intervento, iniziato intorno alle 18:00, è stato eseguito dal professor Catani e dal professor Tarallo, presso il policlinico di Modena, e si è concluso con successo, quindi Enea potrà iniziare presto il recupero post-operatorio.

Alla luce di questi nuovi infortuni, la Ducati aveva già confermato domenica sera che Bastianini non correrà a Misano. Il team di Borgo Panigale ha scelto di non sostituirlo per il weekend di casa. Il collaudatore Michele Pirro sarà presente sul circuito italiano, ma con il test team e con i colori di Aruba.it, sponsor di Ducati nel Mondiale Superbike.

Tuttavia, quella del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini non sarà la sua sola assenza, perché la Casa di Borgo Panigale ha già annunciato nella nota diffusa stasera che "Bestia" dovrà rinunciare anche alle altre due gare che si disputeranno in India ed in Giappone, previste per fine settembre.

Non si conoscono ancora i tempi di recupero esatti e quando potrà Bastianini potrà tornare in pista, ma è certo che, quando lo farà, dovrà affrontare un ulteriore contrattempo: la penalità che gli è stata inflitta a Barcellona.

Il panel dei commissari gli ha inflitto una Long Lap Penalty in quanto colpevole di quanto accaduto alla partenza. Nel documento pubblicato, l'organismo guidato da Freddie Spencer ha chiarito che la penalità dovrà essere scontata alla "prossima gara a cui il pilota parteciperà", evitando così un problema come quello sorto con Marc Marquez dopo la sanzione per quanto accaduto nella lunga gara di Portimao ed il relativo infortunio. Pertanto, il #23 porterà con sé la penalità alla prossima occasione buona.