MotoGP | Bastianini: "Non so se potrò lottare per il titolo"

Enea Bastianini è arrivato in Indonesia da vincitore e leader della classifica, diventando la sorpresa del primo appuntamento della stagione 2022 di MotoGP. Il Qatar ha incoronato il romagnolo, che ha portato la Ducati del team Gresini sul gradino più alto del podio, ma ora è già il momento di voltare pagina. La classe regina corre questo fine settimana in Indonesia, dove ha già svolto dei test a febbraio. Tuttavia la situazione sarà diversa da quella del mese scorso per via dei lavori effettuati per migliorare il tracciato.

“È stato fantastico per me vincere la prima gara in Qatar”, ha esordito Enea Bastianini durante la consueta conferenza stampa del giovedì. “È stato imprevisto anche per il team, che aveva fatto un ottimo lavoro durante i test, ma è chiaro che in gara cambia tutto. Abbiamo fatto un buon lavoro in qualifica e siamo riusciti a partire dalla prima fila per la prima volta. Chiaramente da quella posizione è tutto più facile”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante la grande prestazione di Lusail, Bastianini resta con i piedi per terra e si mantiene realista: “La MotoGP è una classe difficile e il gap tra i piloti è ristretto. Non so se potrò lottare per il titolo, è chiaro che è difficile vincere. Io vinsi quello della Moto2 nel 2020 e sono qui per vincere in MotoGP, ma per ora non ho molta esperienza. In Qatar ho gestito la gara molto bene, ma ora a Mandalika siamo in una pista nuova dove abbiamo fatto solo i test e poi vedremo durante il corso del campionato. Il mio obiettivo è arrivare in top 5 e questo sarebbe buono per me nel 2022”.

Proprio a Mandalika si partirà da zero e tutti saranno più o meno nelle stesse condizioni. Il leader del mondiale però arriva in Indonesia con una grande motivazione, forte delle emozioni di Lusail: “Nelle ultime due settimane ci sono stati tanti fattori emotivi che mi hanno coinvolto. Quando sono tornato a casa dopo la vittoria ho rivisto tutti i miei amici e la famiglia ed è stato un momento fantastico. Poi sono arrivato qui in Indonesia, dove è incredibile quanto ci si diverta. Quando siamo arrivati tutti erano in aeroporto ad attenderci e per le strade, ovunque, è sempre pieno. È fantastico aver incontrato il Presidente dell’Indonesia, non ho mai avuto l’occasione di incontrare un presidente. Sicuramente sono molto motivato in vista di questo weekend”.