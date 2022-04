MotoGP | Bastianini: "Non siamo andati male come dice la classifica"

Carica lettore audio

Enea Bastianini non è un amante della pioggia e non ne ha mai fatto neanche troppo mistero. Dopo la bellissima vittoria nella gara inaugurale in Qatar, ci ha dovuto fare i conti in Indonesia, rimanendo fuori dalla top 10. Quasi per uno scherzo del destino, dopo il successo di Austin, il pilota del Gresini Racing si è ritrovato a doverla fronteggiare nuovamente a Portimao.

I piloti della MotoGP hanno sfidato la pista bagnata sia nel turno mattutino che in quello pomeridiano di questa prima giornata di prove, con la pioggia che si è fatta davvero torrenziale nella FP2. Condizioni che hanno faticare un pochino di più il leader del Mondiale, che alla fine ha portato a casa un doppio 14° posto. Risultato che lo ha in parte soddisfatto, principalmente per il distacco contenuto: appena poco più di un secondo nei confronti di uno specialista come Marc Marquez.

"Ho fatto un po' di esperienza sul bagnato e non siamo andati così male come dice la classifica. Poi il passo è abbastanza costante. Sul bagnato però devo ancora migliorare, perché non sono ancora a posto come sull'asciutto. Nella FP1 penso di aver fatto un bel passo avanti, ma quando c'è più acqua in pista, come nella FP2, non riesco ancora a spingere al 100%", ha detto Bastianini a fine giornata.

"Oggi comunque sono stato piuttosto conservativo, quindi credo che il risultato sia buono. Magari non tanto a livello di posizione, ma di distacco sì. Nella FP1 credo che avrei potuto essere anche un pelino più avanti senza un problemino, quindi sono contento", ha aggiunto.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando gli è stato domandato quale sia l'aspetto più complicato per lui sul bagnato, ha detto: "Il mio punto forte credo che sia sfruttare l'anteriore e al momento non riesco ad avere lo stesso feeling che ho sull'asciutto. In ogni caso, quando vado a guardare i dati, si capisce che non riesco ad essere incisivo allo stesso modo neanche con il posteriore e con l'apertura del gas, quindi è qualcosa su cui devo ancora lavorare".

Per domani le previsioni meteo continuano a non far presagire nulla di buono, ma la situazione dovrebbe cambiare domenica, con una gara che si dovrebbe disputare sull'asciutto. Enea avrebbe una buona base su cui lavorare in questo caso, visto che la GP21 ha vinto a Portimao lo scorso novembre con Pecco Bagnaia. Questo però potrebbe anche non bastare secondo lui.

"Questa è una pista molto particolare. I dati sono sempre utili, ma poi bisogna adattare il set-up alle proprie esigenze. Inoltre le condizioni sono molto diverse, perché fa più freddo. Ma sarà dura per tutti, perché probabilmente avremo modo di provare sull'asciutto solo domenica mattina. Spererei anche domani, ma la vedo dura", ha concluso.