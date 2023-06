MotoGP | Bastianini: "Non potevo immaginare un ritorno migliore"

Da parecchio tempo ormai non vedevamo Enea Bastianini sorridente come oggi al Mugello. Il pilota riminese sembra poter finalmente iniziare realmente la sua avventura da portacolori ufficiale Ducati, dopo che un infortunio alla scapola destra rimediato a Portimao, nella gara inaugurale, ha condizionato tutta la sua prima parte di stagione.

Ancora non è al 100% dal punto di vista fisico, ma finalmente è riuscito a guidare la sua Desmosedici GP senza grossi patemi, stupendo anche per la velocità che ha ritrovato quasi subito: il suo venerdì infatti si è concluso con il sesto tempo nella classifica cumulativa, che vuole dire accesso diretto alla Q2 di domattina. Un qualcosa che comunque è in linea con quelle che erano le aspettative di "Bestia".

"Sono sincero, me l'aspettavo esattamente così. Forse in certi momenti ho pensato che stesse andando peggio, perché nei cambi di direzione faccio ancora fatica. Però anche i tecnici sono stati molto bravi, perché mi hanno aiutato molto: abbiamo fatto alcune modifiche sulla moto e nel time attack sono riuscito a rimanere in linea con i migliori. Mi fa molto piacere, perché non è scontato tornare ed essere veloce, invece la moto mi ha trasmesso subito molta fiducia. Diciamo che un ritorno migliore non me lo potevo immaginare.", ha detto Bastianini.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il ducatista non ha mai amato la pioggia, ma se dovesse arrivare a bagnare la Sprint di domani per una volta potrebbe essere un'alleata: "Potrebbe essere una giornata piovosa e per la prima volta potrei essere contento, perché mi potrei riposare un pochettino e non sforzerei troppo la spalla. Però vediamo, nel caso in cui fosse asciutto, la Sprint Race credo sarà meglio della gara lunga per me. In quella bisognerà sicuramente gestirsi, ma in quella di domani c'è poco da gestire".

Su quali siano i punti del saliscendi toscano che lo mandano un pochino in crisi: "I cambi di direzione veloci sono i punti che mi mettono un po' di più in crisi, quindi alle Biondetti faccio tanta fatica e un pochettino anche alla Casanova-Savelli, ma ce la si può fare. Comunque non sto prendendo antidolorifici, perché il dolore non mi sta dando troppo fastidio".

Il timore più grande rimane quello legato alla tenuta fisica nella gara domenicale: "Quella è la cosa più difficile, perché il problema non è solo la spalla. Io sono stanco fisicamente e dopo 5-6 giri sento che devo un po' mollare. So che in gara di solito riesco sempre a fare quel qualcosina in più, però non so se a questo giro il mio fisico mi seguirà per farlo".

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images