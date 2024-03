MotoGP | Bastianini: "Non mi vedo tra i favoriti e non penso al futuro"

Enea Bastianini sembra molto determinato, ma per ora preferisce non fare proclami. E' questa la sensazione che il pilota della Ducati ha dato al suo arrivo a Lusail, dove questo fine settimana inizierà la sua seconda stagione da pilota ufficiale del marchio di Borgo Panigale. Un'annata fondamentale per il proseguimento della sua carriera, venendo da un 2023 deludente e costellato di infortuni, e con il suo contratto che andrà in scadenza il 31 dicembre.

Il riminese sta cercando di tenere questi pensieri lontani, perché l'obiettivo primario di questa prima parte di stagione è quello di ritrovare il vero "Bestia": "Non ci ho pensato più di tanto, perché sono sempre stato concentrato sul recuperare il mio 100% e sull'arrivare qui in forma. Non ci ho pensato, ma ovviamente non è un aspetto da sottovalutare, quindi dovremo cercare di fare dei progressi durante la stagione e dare sempre il 100%", ha detto Bastianini quando ha incontrato i giornalisti alla vigilia del Gran Premio del Qatar.

Se vuole provare a tenersi stretto il posto in Ducati, il principale ostacolo porta il nome di Jorge Martin, che lo scorso anno è stato vice-campione del mondo con la Desmosedici GP del Prima Pramac Racing. Quando gli è stato chiesto se si sente pronto alla sfida con il madrileno, ha proseguito: "Spero di sì, perché vuol dire che saremo veloci. Jorge è un ottimo pilota, va molto forte, quindi sarà una battaglia intensa anche quest'anno, però vediamo".

Quel che è certo è che rispetto a 12 mesi fa si sente più pronto ad iniziare. Per prima cosa perché il feeling con la GP24 è migliore rispetto a quello che aveva con la GP23, ma anche perché ormai è integrato nella squadra ed è convinto di aver fatto un buon lavoro durante l'inverno.

"Mi sento un po' più tranquillo, perché ho già macinato dei chilometri con la nuova moto e anche con il team c'è un legame diverso, ci conosciamo meglio. Non dico che sia tutto più semplice, perché non lo è mai, però mi sento più rilassato. Nei test abbiamo lavorato bene anche per cercare di approcciare meglio i time attack, perché è importante stare sempre davanti, in ogni sessione. Se hai bisogno di tempo per essere veloce, a volte è troppo tardi".

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Al netto di tutto questo, il riminese non si inserisce nella lista di quelli che, almeno in questa prima fase dell'anno, devono puntare alla corona di campione, anche se uno dei suoi principali obiettivi è cercare di essere più costante.

"Al momento no, perché prima devo dimostrare di essere un po' più costante rispetto agli anni passati. Anche rispetto al 2022, perché è vero che avevo vinto quattro gare e fatto diversi podi, ma è capitato anche di essere indietro. Poi se sarò veloce allora mi considererò tale, però al momento preferisco essere conservativo. Chi è il favorito numero uno? Pecco (Bagnaia)".

Inevitabilmente, c'è grande attesa anche per la prima gara di Marc Marquez in sella alla Ducati. Tra le altre cose, l'otto volte campione del mondo è in quel Gresini Racing con cui Enea ha fatto faville nel 2022, chiudendo terzo nel Mondiale nonostante una moto di vecchia generazione. Dunque, Bastianini ha detto la sua su quello che la squadra faentina può portare al #93.

"Sicuramente per Marc essere in un ambiente come Gresini può fare la differenza, perché credo che abbia perso un po' gli stimoli durante questi anni un po' bui. Essere in un ambiente molto familiare, molto scherzoso e senza troppe pressioni lo aiuterà. Marc è un pilota con molto talento, quindi non avrà problemi ad essere competitivo. Ovviamente è difficile sapere se potrà essere un protagonista in tutte le gare, ma quel che è certo è che un pilota da non sottovalutare", ha concluso.