MotoGP | Bastianini: "Non mi sento inferiore ai piloti ufficiali Ducati"

Carica lettore audio

Sebbene l'anno scorso, al suo debutto nella classe regina, avesse già abbagliato con due inaspettati podi in sella ad una Desmosedici GP19 del Team Avintia, quest'anno la Ducati non ha ritenuto opportuno dare ad Enea Bastianini il miglior materiale a disposizione e, pur avendolo sotto contratto, lo ha inserito nel rifondato Gresini Racing con una moto 2021.

Sulla carta, oltre che dietro ai piloti ufficali, Pecco Bagnaia e Jack Miller, e i piloti Pramac, Jorge Martin e Johann Zarco, Enea nelle gerarchie era alle spalle anche di Luca Marini, che ha materiale 2022 alla Mooney VR46, quindi si può considerare il sesto pilota Ducati sulla griglia della MotoGP.

Tuttavia, il riminese si è ribellato a questo establishment e, dopo sei gare, è il miglior pilota del marchio nel Mondiale, oltre ad essere quello che ha vinto di più.

Fino a domenica scorsa, quando Bagnaia ha conquistato la prima vittoria dell'anno per la Desmosedici GP22, la moto 2021 sembrava godere di un certo vantaggio, un'inerzia vincente che veniva dall'anno scorso, quando aveva vinto quattro delle ultime sei gare. La domanda è: quanto può durare questa inerzia?

"Non lo so, sicuramente le moto ufficiali avranno evoluzioni nel corso del campionato, ma per il momento la mia moto non ha nulla da invidiare alla 2022, forse un po' di agilità a causa della nuova carenatura, ma per il resto sono molto simili. Quindi non mi sento inferiore ai piloti ufficiali", ha detto Bastianiani in una chiacchierata esclusiva con Motorsport.com fatta la scorsa settimana nel paddock di Jerez.

Con una moto già costruita ed ammortizzata, la domanda è se la Ducati evolverà o migliorerà il materiale a disposizione di Enea.

"Tutto dipenderà dai miei risultati e dai feedback positivi dei piloti ufficiali, e anche se ci sono parti che possono essere adattate alla mia moto, ma questo è un qualcosa che non so in questo momento".

Per un costruttore come Ducati, deve essere difficile vedere vedere un pilota di un team satellite che con la moto dell'anno scorso riesce a vincere più del suo prototipo ufficiale.

"Sicuramente, non deve essere facile dalla loro posizione non vedere uno dei loro piloti ufficiali davanti a quello di una squadra satellite, per di più una nuova squadra satallite. Ma per loro sono un pilota Ducati nel team Gresini e non credo che non siano contenti di questo. Sento di avere il pieno sostegno del marchio", ha detto con convinzione.

L'obiettivo numero uno del ragazzo riminese, oltre a vincere le gare e, se possibile, battagliare per il titolo, deve essere quello di fare il salto nel team ufficiale il prossimo anno.

"Sono qui per provare a vincere e cercare di ottenere i migliori risultati possibili quest'anno. In termini di futuro, ovviamente, l'obiettivo è quello di arrivare in una squadra ufficiale. Dipenderà da molti fattori, prima di tutto dai risultati. Per il momento sono concentrato su questo campionato", ha detto, provando a schivare la domanda.

Quando arriverà il momento, se Ducati deciderà di non inserirlo nel team ufficiale, le opzioni potrebbero essere quella di approdare in Pramac, che potrebbe essere visto come un passo avanti o meno, o rimanere con Gresini con lo stesso materiale dei piloti ufficiali. Una scelta complicata.

"E' una domanda difficile. Penso che tutto dipenda da quello che vuole fare Ducati, alla fine sono loro che decidono tutto. L'anno prossimo avrò un pacchetto completamente ufficiale, questo è sicuro, e poi vedremo in quale squadra vorranno mettermi o cosa vorranno fare con me", ha spiegato.

Infine, abbiamo domandato ad Enea se si vede sempre come un pilota Ducati in futuro o se gli piacerebbe sperimentare anche altri marchi.

"Mi vedo come un pilota Ducati, ma ci devono essere certe condizioni per rimanere un pilota Ducati. Ma al momento dico di sì", ha concluso "Bestia".

Enea Bastianini, Gresini Racing 1 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 2 / 50 Foto di: Dorna Enea Bastianini, Gresini Racing 3 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 4 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 5 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 6 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP 7 / 50 Foto di: Dorna Enea Bastianini, Gresini Racing 8 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 9 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 10 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 11 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 12 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 13 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 14 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 15 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 16 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 17 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 18 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 19 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 20 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 21 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 22 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 23 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 24 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 25 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 26 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 27 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP, accidente 28 / 50 Foto di: Dorna Enea Bastianini, Gresini Racing 29 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 30 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 31 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 32 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 33 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 34 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 35 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 36 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 37 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 38 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 39 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 40 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 41 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 42 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 43 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 44 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 45 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 46 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 47 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 48 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Enea Bastianini, Gresini Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team, Jack Miller, Ducati Team 49 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 50 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images