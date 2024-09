MotoGP | Bastianini: "Misano può aiutarmi a trovare le sensazioni di Silverstone"

Misano non sarà mai una pista come tutte le altre per Enea Bastianini e non solo perché è nato a pochi chilometri dall'autodromo intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. Nel 2015 ha colto qui la sua prima vittoria in Moto3, la prima in assoluto nel Mondiale. Nel 2021, anno del suo esordio nella classe regina, è stato invece capace di salire sul podio in entrambe le gare disputate in Romagna, nonostante disponesse di una Ducati piuttosto datata, per di più affidata alle cure di un team di rincalzo come l'Avintia Racing.

Nel 2022 ha mancato la vittoria per appena pochi millesimi, cedendo solo in volata all'attuale compagno di squadra Pecco Bagnaia, poi nel 2023 la striscia positiva si è interotta, perché "Bestia" è stato costretto a saltare la gara di casa per infortunio. A maggior ragione, la voglia di fare bene quest'anno è davvero tanta, magari provando a fare da terzo incomodo nella lotta al titolo tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, come ha fatto già a Silverstone, dove circa un mese fa si è regalato una bellissima doppietta.

"Il piano è sempre lo stesso di ogni gara: cerchi di partire il meglio possibile, sperando di avere delle buone sensazioni che poi ti porti avanti durante il weekend. Visto che a Silverstone è dove mi sono trovato meglio da subito, spero di avere le stesse sensazioni di Silverstone", ha detto Enea ai giornalisti italiani dopo la conferenza stampa che ha aperto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

"Alla fine parti sempre dalla tua base, però a volte capita di non trovarti bene, perché le condizioni non sono sempre uguali e gli asfalti sono diversi. Questa però è una pista che conosco molto bene e penso che sicuramente chi si allena qui qualche piccolo vantaggio lo possa avere", ha aggiunto.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Per provarci c'è un primo ostacolo da superare domani, perché bisogna cercare di entrare direttamente in Q2: "Venerdì ci si inizia a fare le idee un po' chiare. E' importante adesso essere veloci da subito ed entrare direttamente in Q2 senza commettere errori. La cosa che mi sto portando un po' dietro è che a volte esagero durante il time attack, oppure non mi sento a mio agio quindi faccio qualche piccolo errore e mi ritrovo in Q1".

Quando poi gli è stato chiesto cosa gli manca ancora per reggere il confronto con Bagnaia e Martin, ha spiegato: "A livello di velocità, in realtà in gara sono sempre allineato a loro. A volte ho anche qualcosina in più. Diciamo che non mi manca la velocità, mi manca un po' di costanza, ma soprattutto l'esplosività. Quello è l'aspetto su cui continuo a fare più fatica".

Misano la conosce come le sue tasche, quindi potrebbe essere l'aiuto giusto per trovare questa esplosività mancante: "In realtà quest'anno non mi sono allenato più di tanto a Misano, però è una pista che può essermi amica. In passato lo è stata e mi piace, quindi potrebbe aiutarmi".

A sette gare dal termine, il gap dalla vetta è ancora abbastanza ampio, ma il weekend nero di Bagnaia ad Aragon ha dimostrato che le cose possono cambiare rapidamente in questa stagione: "In questo momento loro due sono stati più costanti di me, quindi si ritrovano più avanti in classifica. Io ho 71 punti da recuperare, che non sono pochi, quindi devo guardare quello che succede gara per gara. Però finché sarà possibile per la matematica, non bisogna mai arrendersi, questo è sicuro".