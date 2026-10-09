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MotoGP | Bastianini minimizza le cadute: "Una colpa mia, l'altra no. Ma stavo andando bene e si può migliorare"

Un venerdì brutto per 'Bestia' a Mandalika, chiudendo lontano dai migliori e con due scivolate che però non gli fanno perdere la convinzione che si possa tornare ad essere protagonisti sabato, modificando alcune cose sulla sua KTM.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dalle stelle alle stalle? Probabilmente è presto per dirlo e sappiamo benissimo che le somme su un weekend di gara non si possono tirare già al venerdì, ma la prima giornata di lavori per il GP d'Indonesia hanno lasciato parecchia delusione a vedere Enea Bastianini così in fondo in classifica.

A Mandalika, l'alfiere di KTM-Tech3 si era presentato davvero carico dopo l'ottimo fine settimana di Motegi, ma a quanto pare il tracciato dell'isola di Lombok non è così favorevole come lo era stato quello giapponese solamente una settimana fa.

Il romagnolo nelle Libere del mattino ha faticato a trovare un buon passo rimanendo fuori dalla Top10 a quasi 1" di distacco dalla vetta, ma il vero e proprio disastro si è verificato nelle Prove del pomeriggio, dove per due volte è finito a terra, prima in curva 8 e poi alla 16, concludendo appena 21°.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Nella prima caduta ho commesso un errore troppo grosso, piegando molto e perdendo l'anteriore, mentre sulla seconda purtroppo non ho potuto farci nulla", spiega 'Bestia', che giustamente analizza cosa non è andato cercando di mantenere il morale alto per poter poi ripresentarsi in pista sabato in buona forma.

"Per tutto il secondo turno praticamente non avevo il freno posteriore e non abbiamo capito il motivo per cui non andava; quando sono arrivato alla staccata dove sono caduto, non sono riuscito ad effettuare la solita manovra che solitamente faccio, scaricando l'anteriore".

"C'è stata anche una piccola vibrazione della gomma, ma non è stato quello il motivo della scivolata. Purtroppo quando attacchi per provare a realizzare il miglior crono, devi andare al limite..."

"In quel giro avrei chiuso a circa 0"250 dal tempo di Acosta e comunque ne avrei potuto effettuare un altro. Sono convinto di aver ancora margini di miglioramento, sappiamo però che il sabato solitamente è più critico".

"Ma in realtà si può crescere, dovremo cambiare due-tre cose e in frenata mi trovo abbastanza bene, anche da dritto dove solitamente mi sentivo limitavo. C'è ancora da lavorare e vedremo come andrà domani".

 

 

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