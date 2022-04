MotoGP | Bastianini: “Mi sono fatto prendere e ho sbagliato”

Carica lettore audio

Arrivava a Portimao da leader del mondiale dopo la maestosa vittoria di Austin, così Enea Bastianini aveva voglia di confermarsi con l’inizio della stagione europea. Il meteo però non ha giocato a favore del pilota Gresini, costretto a scattare dalle retrovie a causa di una caduta in qualifica che lo ha costretto non solo a fermarsi in anticipo ma anche a recarsi in clinica mobile per una contusione alla mano destra.

Bastianini ha affrontato la gara in Algarve tra molte difficoltà, tra cui quelle fisiche che sicuramente hanno condizionato una domenica pomeriggio già complicata in partenza. Il pilota del team Gresini scattava dalla 18^ posizione e ha condotto una gara in rimonta, in cui era anche riuscito ad arrivare alla coda di Marc Marquez. Il decimo giro però ha cambiato le sorti della gara di Enea, che ha perso il controllo della sua Ducati ed è finito nella ghiaia.

“Sicuramente è un peccato. Potevamo far bene, eravamo partiti col piede giusto, avevamo fatto una buona partenza, stavo cercando di recuperare. Poi ho fatto tre giri dietro Pol Espargaro e non riuscivo a passarlo. Ci ho provato un po’ al limite alla Curva 1. Sapendo che avevo perso un po’ di terreno ho provato a spingere un po’ più forte e ho commesso un errore, mi sono fatto prendere un po’ troppo”, riconosce Bastianini al termine della gara.

Prima di finire nella ghiaia però, Bastianini stava disputando un’ottima gara che conduceva in maniera stoica, visto il dolore alla mano: “Stavo facendo un’ottima rimonta, stavo girando forte, credo che avessimo il potenziale per andare più avanti. Però è andata così, è stato un gran premio un po’ particolare. Avevamo comunque lavorato bene, anche se non avevamo girato tanto sull’asciutto, solo stamattina. Però la moto era buona, quindi non ci mancava niente”.

Bastinini riflette pensando a come sarebbe potuta andare la gara se non fosse caduto, ma pur avendo perso il comando della classifica non si dà per vinto: “Non so cosa avrei potuto fare, ma sicuramente qualche posizione la prendevo ancora. Sull’asciutto comunque eravamo tutti nelle stesse condizioni. Forse altri hanno potuto girare un po’ nel Q2 ieri pomeriggio, io ho dovuto fare tutto di fretta stamattina, però devo dire che la base non era male, son partito subito carico...forse troppo”.