MotoGP | Bastianini: "Mi serve un grande risultato a Phillip Island"

Essendo quarto, a 39 punti dalla vetta, Enea Bastianini è probabilmente insieme a Jack Miller quello che ha meno da perdere nelle ultime tre gare della MotoGP 2022. Con 75 punti ancora in palio, il pilota del Gresini Racing ha ancora una piccola speranza di mettere il numero 1 sul cupolino della sua Ducati nella prossima stagione, ma è anche consapevole che servirebbe un incastro di diversi fattori.

Per questo può solo ragionare di gara in gara, con l'obiettivo di cercare di ridurre il gap dal leader Fabio Quartararo anche questo fine settimana in Australia, anche se si tratterà del suo debutto su una MotoGP su un circuito molto impegnativo come quello di Phillip Island.

"Non sento pressione, ma devo provare a stare davanti in ogni sessione per rimanere nella lotta per il campionato. Per me è importante cercare di fare un grande risultato su questa pista, perché 39 punti sono tanti, quindi devo recuperarne il più possibile questo fine settimana", ha detto alla vigilia di un weekend che potrebbe spostare gli equilibri.

Enea crede ancora al titolo, anche se preferisce non pensarci troppo: "No, non ci penso troppo, ragiono di gara in gara. Dopo la pausa estiva penso di aver fatto un passo avanti importante in prova e voglio continuare in questa direzione. Ovviamente, se a Valencia sarò ancora tra i contendenti al titolo, proverò a vincerlo".

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo la gara sotto al diluvio della Thailandia, anche il fine settimana di Phillip Island dovrebbe aprirsi sotto alla pioggia, con le condizioni che però dovrebbero avere un miglioramento fino ad arrivare a disputare la gara di domenica sull'asciutto. "Bestia" comunque ha fatto dei passi avanti a Buriram ed è da lì che vuole ricominciare se la pista sarà bagnata.

"Veniamo dalla gara sul bagnato in Thailandia, nella quale il mio feeling è stato buono, specialmente nella parte centrale della gara ero veloce. Devo cercare di portarmi dietro questa confidenza, perché sappiamo che il bagnato non è il mio fondo preferito, ma devo imparare il più possibile, anche per il futuro".

Tornando sull'ultima gara, ha concluso: "All'inizio è stato complicato, perché non avevamo fatto nessuna sessione in quelle condizioni, inoltre la visibilità era davvero molto bassa, quasi zero. Dopo 6-7 giri però la pista è migliorata e questo mi ha permesso di spingere di più. Il mio passo era buono, quindi stiamo arrivando anche sul bagnato".