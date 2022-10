MotoGP | Bastianini: "Mi piacerebbe provare a scappare"

Carica lettore audio

42 punti da recuperare sono tanti, ma le qualifiche del Gran Premio della Malesia sembrano aver profilato una buona opportunità per continuare a credere nel Mondiale per Enea Bastianini. Il pilota del Gresini Racing ha chiuso secondo, inchinandosi solo ad un maestoso Jorge Martin, ma i primi tre della classifica iridata sono tutti piuttosto attardati.

Il leader iridato Pecco Bagnaia è nono, giusto davanti all'Aprilia di Aleix Espargaro, ed entrambi sono caduti nella Q2 di Sepang. Se la passa anche peggio Fabio Quartararo e non solo per la posizione: il francese della Yamaha è 12°, ma soprattutto ha rimediato una piccola frattura alla mano sinistra in una scivolata avvenuta nel corso della FP4.

In queste condizioni, tentare la fuga potrebbe essere una strategia ideale nella gara di domani: "Può aver senso. Dipende come mi troverò nei primi giri, perché i primi due sono sempre molto importanti, anche se non ho mai brillato nella fase iniziale della gara. Mi piacerebbe provare a scappare: penso che sia una cosa fattibile, ma non è facile", ha detto Bastianini ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Riguardo alla qualifica, "Bestia" è soddisfatto per la sua posizione, ma con grande onestà ha ammesso che non sarebbe stato possibile battere il poleman, che gli ha rifilato la bellezza di oltre quattro decimi. Nella sua telemetria, però, potrebbe esserci qualche segreto da carpire in ottica gara.

"Sono abbastanza contento, perché rispetto a ieri abbiamo fatto un bel passo avanti. Sono stato veloce, ho avuto un bel ritmo, ma credo che in qualifica Jorge fosse davvero veloce: sono veramente impaziente di guardare la telemetria del suo giro per capire cosa ha fatto di diverso da me. Però va bene".

Parlando di gomme, per la gara il ducatista starebbe anche prendendo in considerazione una scelta abbastanza aggressiva, anche se non ha ancora preso una decisione definitiva.

"La soft ha dimostrato un bel potenziale oggi, perché è rimasta abbastanza costante. Se voglio usare quella gomma lì, dovrò cercare di essere 'morbido' all'inizio della gara. Però dai, la mia caratteristica è sempre stata quella di riuscire a conservare la gomma per il finale, vediamo di farlo anche domani", ha concluso.