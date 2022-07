MotoGP | Bastianini: "Marquez con Gresini sarà un avversario in più"

Carica lettore audio

Con tre vittorie in tasca, Enea Bastianini è l’unico pilota insieme a Fabio Quartararo ad aver vinto di più in questa stagione. Il 2022 è iniziato alla grande e lo ha reso uno dei candidati principali al titolo mondiale, prima di entrare in una fase di irregolarità che lo ha tagliato fuori dai giochi.

A due settimane dalla ripresa del mondiale a Silverstone, il pilota del team Gresini è quinto nella classifica generale con 105 punti, uno in meno di Pecco Bagnaia e a 67 lunghezze dal leader Quartararo. Bastianini non sa ancora che colori vestirà il prossimo anno, dato che si gioca la promozione nel team ufficiale Ducati con Jorge Martin. Chiunque sarà il prescelto, l’altro correrà con Pramac e riceverà lo stesso trattamento sia a livello economico sia in termini di materiali di cui disporrà.

Ciò che è chiaro è che Bastianini lascerà la struttura di Gresini, con cui quest’anno sta offrendo la miglior versione nonostante disponga di un prototipo del 2021. Questo tuttavia ha giocato a suo favore nella prima parte di stagione, quando la Desmosedici del 2022 non era ancora ben sviluppata. Il posto vacante di Bestia verrà occupato da Alex Marquez, che cambierà marchio dopo tre anni in Honda, prima il team Repsol (2020) e poi LCR (2021 e 2022).

Alex Marquez, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In un’intervista concessa a GPOne.com in occasione del World Ducati Week, Bastianini ha dichiarato di non aver alcun dubbio del fatto che il più giovane dei fratelli Marquez si troverà bene nel suo nuovo team, in cui potrà mostrare tutto il suo potenziale: “Gresini è una famiglia in cui si sta molto bene. Penso che Alex si adatterà molto velocemente sia alla moto sia al team. Quindi l’anno prossimo sarà un avversario in più da tenere in considerazione”.

“Qui in Gresini si sta molto bene, quindi credo che vedremo il vero Alex Marquez”, ha aggiunto Bastianini che, dopo cinque settimane di pausa, è deciso a invertire la rotta di queste ultime quattro gare, in cui ha accumulato solo 11 punti. “Nelle corse è normale che ci siano alti e bassi. La cosa importante è recuperare presto e tornare a lavorare. Le vacanze mi hanno permesso di ricaricare le batterie”.