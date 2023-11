MotoGP | Bastianini: "Marc era la Ducati più veloce in Curva 8"

Bocche chiuse, almeno fino al 31 dicembre di quest'anno per via dell'imposizione di Honda HRC. Eppure non le parole, ma le espressioni di Marc Marquez hanno detto tutto, o quasi. Dopo il primo run un sella alla Ducati Desmosedici GP23 del team Gresini Racing, l'8 volte campione del mondo s'è seduto sulla sua nuova poltrona, via guanti e casco, poi s'è girato verso il suo nuovo team, sfoggiando un sorriso inequivocabile.

Era ciò che sperava, ciò che desiderava ardentemente dopo tre stagioni calvario in sella a una Honda che aveva perso il bandolo della matassa, la via giusta per lo sviluppo e le idee per tornare a essere il punto di riferimento non solo nelle vendite dedicate alle moto stradali, ma anche dal punto di vista tecnologico nelle corse.

Marquez, appunto, s'è concesso solo agli appassionati per foto e strette di mano, ma non ai microfoni. A delineare - almeno in parte, ma in modo efficace - il primo giorno di test del campione di Cervera sono stati i piloti che con lui hanno condiviso la pista nella giornata odierna.

Uno in particolare ha tracciato un quadro che lascia intravedere un 2024 interessante non solo per Marc e per Gresini, ma anche per tutti gli appassionati di MotoGP che cercano un'altra stagione appassionante tanto quanto quella appena terminata. Stiamo parlando di Enea Bastianini.

Il riminese, che anche il prossimo anno correrà con il team ufficiale Ducati, ha speso parole importanti per Marquez. A impressionarlo non è stato tanto il vederlo veloce da subito. Questa è infatti una cosa che in tanti pronosticavano sin dall'annuncio del suo passaggio al team Gresini. Enea è stato stupito nel vedere la velocità di Marquez in un certo punto della pista.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing

Dai dati visionati alla fine della giornata di test, nei pressi di curva 8 del Ricardo Tormo di Valencia, Marquez è risultato il pilota Ducati più veloce e con sole poche ore in sella a una moto che ha spesso visto davanti a se, ma niente di più.

"Ho guardato i dati di Marc prima di venire al debrief ed è andato molto bene sin dall'inizio. E' stato molto veloce rapidamente", ha dichiarato Bastianini per rispondere all'inevitabile domanda sulla giornata del nuovo compagno di marca.

Marquez ha firmato il quarto tempo assoluto di giornata, staccato di pochi decimi dal crono di riferimento colto da Maverick Vinales sull'Aprilia RS-GP che tanto bene conosce.

"La Ducati è una moto molto veloce, ma è andato forte subito e anche il suo time attack ha mostrato quanto forte sia andato", ha proseguito Enea.

"E' stato il pilota Ducati più veloce di tutti alla curva 8. La sua velocità in quella parte di pista è impressionante. Per il resto niente di nuovo". Esatto, niente di nuovo. Marquez è sempre quel Marquez. E non sarà affatto stupefacente se tra pochi mesi sarà a giocarsi la vittoria con i soliti noti...