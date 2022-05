MotoGP | Bastianini: "Mai sul podio al Mugello: sarà la volta buona?"

Carica lettore audio

Dopo l’ennesima vittoria stagionale di Enea Bastianini e i primi punti iridati di Fabio Di Giannantonio, il Team Gresini MotoGP si presenta al via di una doppietta importantissima per lo sviluppo di questa annata 2022. Si parte dal Mugello, secondo gran premio casalingo di questa stagione dopo quello adottivo di Mandalika, e poi Montmeló.

Sarà una doppia occasione per confermarsi ad altissimi livelli da una parte del box, e per continuare il processo di crescita dall’altra su due tracciati apprezzatissimi da entrambi gli alfieri Gresini.

Corsi e ricorsi storici: in MotoGP la Gresini Racing vanta un solo podio in carriera (Gibernau nel 2004 in volata con Rossi) al Mugello, mentre a Montmelò sono storiche le doppiette Gibernau-Melandri del 2004 e 2005 (secondo e terzo) oltre ad un terzo posto sempre di Sete nel 2003.

Al Mugello Enea Bastianini non è mai andato oltre la quinta posizione (2015 con la Moto3 targata Gresini), mentre a Montmelò il 23 vanta una vittoria (Moto3 2018), ulteriori 3 podi nella categoria cadetta, e una top10 di tutto rispetto all’esordio in MotoGP lo scorso anno.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono due piste che mi piacciono moltissimo e sono entrambe molto emozionanti. A Montmelò il podio lo conosco bene, mentre al Mugello nonostante mi trovi benissimo, non ho ancora avuto il piacere di salirci. Chissà che quest’anno sia la volta buona. Veniamo da un’impresa pazzesca in Francia, tra Italia e Spagna vogliamo confermare di essere sempre competitivi", ha detto Enea.

Per Fabio Di Giannantonio quattro podi totali tra Mugello (3) e Montmelò (1). Da sottolineare per il 49 il tris di podi consecutivi in Moto3 dal 2016 al 2018, sempre agli ordini di Fausto Gresini.

"Per me il Mugello è un posto assolutamente speciale, come credo per tutti noi piloti italiani. Quest’anno con il pubblico sarà incredibile correre lì. Il nostro obiettivo è quantomeno ripetere il risultato di Le Mans che ha senza dubbio portato fiducia e extra motivazione. È ovvio che al Mugello vorrei qualcosa in più perché adoro quel posto, quindi ci proveremo. Anche Montmelò sarà importante, è un tracciato che mi piace e in più ci sarà un test lunedì fondamentale per un rookie. Lo sfrutteremo a dovere", ha aggiunto "Diggia".

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing MotoGP Photo by: Marc Fleury