Intervista

MotoGP Valencia

MotoGP | Bastianini: "Mai avrei pensato di essere felice per una Top10, è servito per maturare"

L'ultima gara con la KTM non sarà semplice per 'Bestia', che dopo due anni difficili ha trovato anche diversi spunti per crescere come pilota, in attesa di scoprire tutte le novità che lo attendono nel test di martedì con l'Aprilia-Trackhouse, gomme Pirelli e anche la radio.

Francesco Corghi Matteo Nugnes

Pubblicato: 27 nov 2026, 07:58

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Enea Bastianini chiuderà a Valencia il biennio più difficile della sua carriera nel Motomondiale, quando nel Gran Premio di domenica salterà per l'ultima volta in sella alla sua KTM.

Una scelta, quella di approdare due anni fa alla Casa austriaca, che gli aveva aperto le porte di un marchio ufficiale, il quale lo ha seguito e supportato nell'avventura con il team Tech3, ma non senza tribolare.

Sicuramente le vicissitudini dell'azienda non hanno aiutato e 'Bestia' si è ritrovato a dover combattere più a centro gruppo che per riuscire a salire sul podio, dove lo avevamo visto con grande piacere e merito quando era sulla Ducati, specialmente di Gresini.

"Il metodo di lavoro che ormai abbiamo credo sia buono e quindi approcceremo bene quest'ultimo weekend, che è anche l'ultimo in sella alla KTM", ha esordito il riminese parlando coi giornalisti presenti in Spagna, tra cui Motorsport.com, riassumendo quelli che sono stati gli ultimi due anni con la moto arancione.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Dopo due anni è sempre difficile vivere questo momento, prima di passare alle novità. Ma sono sicuro che faremo bene qui, la moto è migliorata abbastanza rispetto a come eravamo messi a metà stagione. Abbiamo trovato qualcosa che ci ha aiutato a crescere e quindi sono fiducioso".

"Non sono contento della Top10 stagionale, onestamente. Però quest'anno ho cercato di non pensare troppo al risultato, cosa che nel 2025 mi aveva frenato un po' troppo. Mi sono concentrato sulle sensazioni che avevo e percepivo in sella alla moto, senza farmi prendere dalla fretta di arrivare in una determinata posizione".

"Sicuramente sono stati anche due anni difficili, dove ho cambiato tanti capitecnici ed ingegneri elettronici. È stato difficile e, secondo me, questo non mi ha aiutato in certe situazioni, ma sicuramente sono maturato e cresciuto da pilota. Ciò che mi porterò dietro in futuro non sarà la Top10, ma quello che ho imparato in questi due anni".

"Sinceramente non ho mai avuto una fiducia così elevata con la moto, anche a Barcellona quando sono salito sul podio, oppure Brno ed Austin dove comunque sono andato bene. Giusto in Giappone mi sono sentito veramente benissimo ed è stato bello guidarla".

"Sicuramente è stato un capitolo turbolento che non mi sarei mai aspettato di vivere in questo modo. Non ho rispettato i miei standard e non pensavo di arrivare a dover essere contento di una decima posizione. Ad ogni modo, ho dato sempre il massimo, soprattutto quest'anno, rimanendo concentrato fino alla fine su un obiettivo che purtroppo non è arrivato. È l'ultima, speriamo di riuscirci".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bastianini ha sempre detto che gli sarebbe piaciuto salutare la KTM con un podio, anche se il circuito 'Ricardo Tormo' non pare la pista ideale per riuscirci, anche considerando i risultati ottenuti in passato.

C'è però grandissima curiosità verso la giornata di martedì, quando il romagnolo potrà finalmente voltare pagina e prendere in mano la Aprilia di Trackhouse in una realtà tutta da scoprire.

"A Valencia non credo sia possibile andare a podio, ma mai dire mai. Storicamente non è mai stata la mia pista ideale, non ci sono mai salito neanche in Moto3 e Moto2, ma chissà che non ci sia una prima volta anche qui".

"In vista del test, sono molto curioso di provare gomme e moto nuove. Sarà molto particolare, tante novità, anche la radio. Non so come funzionerà, ci hanno fornito le cuffie, ma vedremo perché non è che ci troviamo in una posizione così comoda. Personalmente non parlo durante le gare, se non per dire qualche c*****a. Assemblare tutto in una giornata non sarà semplice, speriamo che il meteo ci aiuti, anche se le temperature saranno basse".

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