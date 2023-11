MotoGP | Bastianini: “Siamo un team, se devo aiutare Pecco, lo faccio"

Enea Bastianini ricorderà bene il Gran Premio del Qatar dello scorso anno, che lo ha visto trionfare con la Ducati del team Gresini. La grandissima performance, sommata ai risultati ottenuti nel corso della stagione, gli è valsa la promozione al team ufficiale. Il romagnolo si presenta a Lusail a distanza di un anno dal trionfo fresco di un’altra vittoria, quella ottenuta la scorsa settimana in Malesia in sella alla Desmosedici GP23 ufficiale.

“È stato un weekend molto emozionante, sempre in crescita dal venerdì alla domenica, ho avuto modo di riguardare la gara e mi sono piaciuto!”, esordisce Bastianini ripensando ancora alla splendida vittoria messa a segno nel Gran Premio della Malesia. “Abbiamo fatto un bel lavoro a Sepang, ho migliorato la frenata che era un po’ il mio limite. Ancora non sono nella mia comfort zone, però per quella gara lì è bastato”.

“Sicuramente la vittoria di domenica ha stupito anche me, perché non era programmata. Se me l’avessero detto sabato mattina, mi sarei messo a ridere. Invece ci sono stati dei progressi avvenuti in poco tempo che mi hanno aiutato. Ultimamente ho sempre approcciato in maniera abbastanza nervosa perché sapevo che non ero a mio agio. Però il team mi ha aiutato, io sto sempre meglio fisicamente, inizio a riprendere i miei meccanismi”, afferma Bastianini.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team

Ora però è arrivato il momento di archiviare la gara di Sepang e di proiettarsi a Lusail, dove il portacolori factory spera di potersi ripetere, anche se è consapevole di quanto possa essere difficile: “Sono sicuro che partiremo da un bel livello, poi non so se riusciremo a ripeterci in gara perché non è mai scontato. Ma Ora vedremo qua, ci sarà da lavorare anche perché avremo molte scelte di gomme”.

Lusail attende la MotoGP con il primo match point mondiale. Jorge Martin e Pecco Bagnaia si stanno giocando il titolo e già in Qatar si potrebbero chiudere i giochi. La scorsa settimana a Sepang abbiamo visto un accenno di gioco di squadra nella Sprint, con Bastianini che non ha attaccato il compagno di squadra. Domenica però è arrivata la vittoria, tuttavia Enea si dice pronto ad aiutare il connazionale in caso dovesse servire.

“Sarà tosta, per tutti e due sarà difficile”, afferma. “Però credo che sarà una bella sfida, sono entrambi a un livello altissimo, sarà molto serrata. Vedremo come sarà la gara. Io lavoro per un team, quindi sarà giusto aiutare nel caso in cui si può. Ma se mi trovo davanti, vediamo. In Pramac hanno già fatto un meeting anche con Johann Zarco? Non so, noi non l’abbiamo fatto, ma vedremo, probabilmente dovremo farlo. Ma il momento non è ancora arrivato”.

“Sicuramente a Sepang abbiamo lavorato in maniera incredibile, siamo stati molto uniti, è stato molto bello. Spero di continuare così perché credo sia servito a entrambi. Diciamo che sicuramente Pecco si potrà ripetere quest’anno, sono abbastanza sicuro. Il mio euro lo punto su di lui!”, conclude Bestia.