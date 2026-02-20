MotoGP | Bastianini: "Lasciare Phillip Island è una perdita enorme"

Come la maggior parte degli appassionati e dei piloti, Enea Bastianini ha definito una "perdita brutale" il fatto che il Campionato mondiale di MotoGP non tornerà a Phillip Island dal prossimo anno, pur ammettendo la pericolosità della pista che per tre decenni ha ospitato il Gran Premio d'Australia e che lo farà ancora una volta il prossimo ottobre, per l'ultima volta.

Il campionato ha annunciato questa settimana che a partire dal 2027 la gara australiana si trasferirà ad Adelaide e al suo particolare e famoso Street Circuit, lasciandosi alle spalle l'iconico tracciato sul mare della Tasmania.

"Provare una nuova pista è sempre interessante", ha ammesso Enea Bastianini venerdì, alla vigilia dei test ufficiali pre-stagionali a Buriram. "Ma questa volta, Phillip Island è una pista speciale, credo, per tutti i piloti. È un circuito molto veloce, e lo sarà anche quest'anno, perché abbiamo ancora un Gran Premio da disputare lì", ha ricordato.

"Ad essere sinceri, può essere un po' pericoloso, ha molte curve veloci e probabilmente, quando cadi è dura, ma va bene, in casi come questo, lo accettiamo. Ma, in ogni caso, lasciare Phillip Island è una perdita enorme", ha affermato il pilota di Rimini.

Il trasferimento della MotoGP da Phillip Island ad Adelaide è un serio avvertimento a tutti i circuiti che nessuno ha il posto assicurato, nemmeno quelli più iconici, come il Mugello, che da anni è in bilico e compete con Phillip Island come uno dei migliori del calendario.

"Se perdiamo il Mugello, sarebbe un'altra gara iconica. E soprattutto per noi, sai, è il nostro Gran Premio di casa. Phillip Island non è la mia gara di casa, ma personalmente è speciale. Ricordo ancora quando ci sono stato per la prima volta nel 2014; è stato pazzesco, anche con la Moto3 su quel circuito. È stato fantastico", ha ricordato Enea.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Passando al piano più sportivo, Bastianini ha ottenuto il decimo miglior tempo, secondo tra i piloti KTM, nei test di Sepang due settimane fa, e gli è stato chiesto quali fossero i suoi piani per questa nuova prova.

"Il piano è più o meno lo stesso, continuare da dove abbiamo lasciato. Proveremo anche alcune cose diverse sulla moto e alcune configurazioni nell'elettronica", ha spiegato. "L'importante è cercare di arrivare preparati al Gran Premio. Sarà importante, soprattutto perché sarà un test cruciale. E poi, dobbiamo fare molti giri per cercare di rimanere concentrati e divertirci".

Il test di Buriram si concluderà domenica e solo cinque giorni dopo i piloti dovranno salire in sella per la FP1 del GP di Thailandia.

"Non mi piace molto che sia così ravvicinato, personalmente credo che fosse meglio fare due test consecutivi, a Sepang e qui, e poi tornare per il Gran Premio. Ma è così e lo accettiamo, sarà importante partire bene. Anche in passato a volte abbiamo visto molta differenza tra il test e la gara. Inoltre, la pista può migliorare e sarà diversa. Ma va bene, abbiamo alcuni giorni liberi qui in piscina in attesa dell'inizio della stagione".

Infine, Bastianini ha affrontato il tema del mercato dei trasferimenti per il 2027, che è in pieno fermento.

"Sì, ci abbiamo pensato un po', perché il mercato della MotoGP è molto strano questa volta. Ma mi piace, credo che sarà importante che ogni pilota inizi bene la stagione. E anche per me è importante farlo e cercare di dare il meglio di me fin dalla prima gara. Ma il lavoro rimane lo stesso, la mia mentalità rimane la stessa. A volte, avere più pressione è meglio per un pilota, e la pressione che sento in questo momento è normale", assicura.