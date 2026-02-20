Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain

LIVE Formula 1 | Test Bahrain 2, Giorno 3

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
LIVE Formula 1 | Test Bahrain 2, Giorno 3

MotoGP | Bastianini: "Lasciare Phillip Island è una perdita enorme"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Bastianini: "Lasciare Phillip Island è una perdita enorme"

MotoGP | Jorge Martin ottiene anche il "fit": domani tornerà sull'Aprilia a Buriram

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Jorge Martin ottiene anche il "fit": domani tornerà sull'Aprilia a Buriram

F1 | Aston Martin potrà fare solo run corti dopo il guasto di ieri. I pezzi di ricambio sono pochi

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Aston Martin potrà fare solo run corti dopo il guasto di ieri. I pezzi di ricambio sono pochi

WEC | Il tridente Cadillac a Le Mans stavolta è legato a WTR

Le Mans
Le Mans
24h di Le Mans
WEC | Il tridente Cadillac a Le Mans stavolta è legato a WTR

Domenicali: “Il più veloce vincerà sempre. Questa F1 non deve avere paura”

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
Domenicali: “Il più veloce vincerà sempre. Questa F1 non deve avere paura”

Perché il circuito di Adelaide è la svolta che la MotoGP stava aspettando

MotoGP
MotoGP
Perché il circuito di Adelaide è la svolta che la MotoGP stava aspettando
Reactions
MotoGP Test a Buriram

MotoGP | Bastianini: "Lasciare Phillip Island è una perdita enorme"

Enea Bastianini si è schierato tra coloro che ritengono che la MotoGP non dovrebbe smettere di visitare l'emblematico circuito australiano, che quest'anno dirà addio al campionato mondiale.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Come la maggior parte degli appassionati e dei piloti, Enea Bastianini ha definito una "perdita brutale" il fatto che il Campionato mondiale di MotoGP non tornerà a Phillip Island dal prossimo anno, pur ammettendo la pericolosità della pista che per tre decenni ha ospitato il Gran Premio d'Australia e che lo farà ancora una volta il prossimo ottobre, per l'ultima volta.

Il campionato ha annunciato questa settimana che a partire dal 2027 la gara australiana si trasferirà ad Adelaide e al suo particolare e famoso Street Circuit, lasciandosi alle spalle l'iconico tracciato sul mare della Tasmania.

"Provare una nuova pista è sempre interessante", ha ammesso Enea Bastianini venerdì, alla vigilia dei test ufficiali pre-stagionali a Buriram. "Ma questa volta, Phillip Island è una pista speciale, credo, per tutti i piloti. È un circuito molto veloce, e lo sarà anche quest'anno, perché abbiamo ancora un Gran Premio da disputare lì", ha ricordato.

"Ad essere sinceri, può essere un po' pericoloso, ha molte curve veloci e probabilmente, quando cadi è dura, ma va bene, in casi come questo, lo accettiamo. Ma, in ogni caso, lasciare Phillip Island è una perdita enorme", ha affermato il pilota di Rimini.

Il trasferimento della MotoGP da Phillip Island ad Adelaide è un serio avvertimento a tutti i circuiti che nessuno ha il posto assicurato, nemmeno quelli più iconici, come il Mugello, che da anni è in bilico e compete con Phillip Island come uno dei migliori del calendario.

"Se perdiamo il Mugello, sarebbe un'altra gara iconica. E soprattutto per noi, sai, è il nostro Gran Premio di casa. Phillip Island non è la mia gara di casa, ma personalmente è speciale. Ricordo ancora quando ci sono stato per la prima volta nel 2014; è stato pazzesco, anche con la Moto3 su quel circuito. È stato fantastico", ha ricordato Enea.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Passando al piano più sportivo, Bastianini ha ottenuto il decimo miglior tempo, secondo tra i piloti KTM, nei test di Sepang due settimane fa, e gli è stato chiesto quali fossero i suoi piani per questa nuova prova.

"Il piano è più o meno lo stesso, continuare da dove abbiamo lasciato. Proveremo anche alcune cose diverse sulla moto e alcune configurazioni nell'elettronica", ha spiegato. "L'importante è cercare di arrivare preparati al Gran Premio. Sarà importante, soprattutto perché sarà un test cruciale. E poi, dobbiamo fare molti giri per cercare di rimanere concentrati e divertirci".

Il test di Buriram si concluderà domenica e solo cinque giorni dopo i piloti dovranno salire in sella per la FP1 del GP di Thailandia.

"Non mi piace molto che sia così ravvicinato, personalmente credo che fosse meglio fare due test consecutivi, a Sepang e qui, e poi tornare per il Gran Premio. Ma è così e lo accettiamo, sarà importante partire bene. Anche in passato a volte abbiamo visto molta differenza tra il test e la gara. Inoltre, la pista può migliorare e sarà diversa. Ma va bene, abbiamo alcuni giorni liberi qui in piscina in attesa dell'inizio della stagione".

Infine, Bastianini ha affrontato il tema del mercato dei trasferimenti per il 2027, che è in pieno fermento.

"Sì, ci abbiamo pensato un po', perché il mercato della MotoGP è molto strano questa volta. Ma mi piace, credo che sarà importante che ogni pilota inizi bene la stagione. E anche per me è importante farlo e cercare di dare il meglio di me fin dalla prima gara. Ma il lavoro rimane lo stesso, la mia mentalità rimane la stessa. A volte, avere più pressione è meglio per un pilota, e la pressione che sento in questo momento è normale", assicura.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Jorge Martin ottiene anche il "fit": domani tornerà sull'Aprilia a Buriram

Top Comments

More from
Oriol Puigdemont

Perché il circuito di Adelaide è la svolta che la MotoGP stava aspettando

MotoGP
MotoGP
Perché il circuito di Adelaide è la svolta che la MotoGP stava aspettando

MotoGP | Ufficiale: Adelaide nuova sede del GP d'Australia dal 2027, ecco il tracciato

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Ufficiale: Adelaide nuova sede del GP d'Australia dal 2027, ecco il tracciato

MotoGP | Il governo australiano respinge la proposta di correre ad Albert Park

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Il governo australiano respinge la proposta di correre ad Albert Park
More from
Enea Bastianini

MotoGP | La fine delle moto diverse? KTM cerca una direzione unica nel 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP | La fine delle moto diverse? KTM cerca una direzione unica nel 2026

MotoGP | Bastianini: "Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Bastianini: "Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026"

MotoGP | Bastianini: "Il mercato non mi stressa, nel paddock sanno quanto valgo"

MotoGP
MotoGP
Presentazione Red Bull KTM Tech3
MotoGP | Bastianini: "Il mercato non mi stressa, nel paddock sanno quanto valgo"
More from
Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP | Pedrosa e il mercato piloti: "La Ducati ha fatto una buona mossa..."

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Pedrosa e il mercato piloti: "La Ducati ha fatto una buona mossa..."

MotoGP | Acosta: "Voto? Mi do 6 su 10. Ma siamo più lenti delle Ducati"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Acosta: "Voto? Mi do 6 su 10. Ma siamo più lenti delle Ducati"

MotoGP | Acosta: "Questa KTM è più naturale, l'anno scorso ero già caduto cinque volte"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Acosta: "Questa KTM è più naturale, l'anno scorso ero già caduto cinque volte"

Ultime notizie

Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain

Formula 1
F1 Formula 1
Test Bahrain 2
Fotogallery F1 | La giornata conclusiva dei test pre-stagionali in Bahrain

MotoGP | Bastianini: "Lasciare Phillip Island è una perdita enorme"

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Bastianini: "Lasciare Phillip Island è una perdita enorme"

MotoGP | Jorge Martin ottiene anche il "fit": domani tornerà sull'Aprilia a Buriram

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Jorge Martin ottiene anche il "fit": domani tornerà sull'Aprilia a Buriram

F1 | Aston Martin potrà fare solo run corti dopo il guasto di ieri. I pezzi di ricambio sono pochi

Formula 1
F1 Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Aston Martin potrà fare solo run corti dopo il guasto di ieri. I pezzi di ricambio sono pochi