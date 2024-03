MotoGP | Bastianini: "L'anno scorso ero in ospedale, oggi sul podio"

Il cerchio si è chiuso definitivamente. La pole position di ieri era già stata un segnale, ma il fatto che il primo podio del 2024 per Enea Bastianini sia arrivato proprio a Portimao è sicuramente significativo. 12 mesi fa, il suo 2023 era iniziato con un incidente nella Sprint e con la frattura di una scapola che aveva complicato, e non poco, il suo primo anno da pilota ufficiale Ducati. Oggi ha chiuso secondo, alle spalle di Jorge Martin, e si è portato al terzo posto anche nel Mondiale.

Anche lui, dunque, ha sottolineato il valore simbolico di questo risultato quando ha parlato con i giornalisti subito dopo la conferenza stampa che ha seguito il podio: "L'anno scorso ero in ospedale e invece quest'anno sono sul podio. E' bello andare a podio anche a Portimao, perché non c'ero mai salito ed è una bella emozione".

Martin gli ha soffiato la leadership fin dallo spegnimento dei semafori, ma al primo giro Enea è andato lungo alla curva 5, permettendo a Maverick Vinales di scavalcarlo. A quel punto è rimasto nella scia dello spagnolo fino a quando quest'ultimo non è stato tradito dal cambio ad un giro dal termine. Il riminese pensa però che avrebbe avuto l'occasione per superarlo nella tornata conclusiva.

"E' difficilissimo sorpassare e più che altro la moto che avevo davanti era diversa dalla mia. Poi io e Maverick abbiamo due stili completamente differenti. In alcuni punti mi avvicinavo e potevo provare a sorpassare, in altri invece ero più lontano. Lui era veramente veloce nel T4 e per tutto il resto del giro provavo ad andare a prenderlo, ma era difficile. All'ultimo giro sarebbe stata una bella lotta e credo che l'avrei potuto passare alla curva 5, ma non so cosa gli sia successo".

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo l'errore di ieri, oggi si è voluto assicurare di aver azionato a dovere l'abbassatore anteriore prima della partenza. Ma onestamente ha riconosciuto che anche con una partenza migliore sarebbe stato molto complicato battere Martin: "Ammetto che ho ricontrollato più volte l'abbassatore, quando poi ho visto che si era ingaggiato ero molto più tranquillo. Però all'inizio della gara ero un po' nervoso e ho fatto qualche errore, quindi qualcosina meglio si poteva fare. Pensavo di poter recuperare, ma Jorge ha sempre avuto qualcosa in più. Si è sempre tenuto quel decimino in tasca e se lo riprendeva appena io e Maverick ci riavvicinavamo".

Nonostante questo buon inizio di stagione, il suo approccio non cambierà per il prossimo round ad Austin, dove nel 2022 aveva ottenuto una bella vittoria: "La mentalità sarà sempre la stessa, perché credo che quest'anno siamo partiti con il piede giusto. Abbiamo lavorato bene per tutto l'inverno, sapevo che sarebbe stato un inizio un po' più difficile, nel senso che in Qatar ho sofferto un pochino di più. Però sappiamo quali sono gli aspetti su cui dobbiamo lavorare, quindi siamo abbastanza non dico tranquilli, ma fiduciosi".

Infine, ha detto la sua sul fatto scottante della giornata, il contatto a tre giri dal termine tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, che ha estromesso entrambi quando erano in lotta per la quinta posizione: "Un incidente un po' di gara: Pecco si è ributtato dentro e non poteva vedere dove fosse Marc. Purtroppo sono cose che capitano, soprattutto nella MotoGP attuale, nella quale fare un sorpasso è veramente molto difficile".