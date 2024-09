MotoGP | Bastianini: “La soft mi preoccupava, ma spero sia la gomma della gara”

Iniziare il weekend con il piede giusto è sempre la chiave vincente (o quasi). Il venerdì sta diventando sempre più importante per la riuscita di un fine settimana di gara e ne sa qualcosa Enea Bastianini, che ha sempre avuto nel giro secco il suo cruccio. A Misano però la storia sembra diversa e il pilota Ducati ha guadagnato l’accesso diretto alla Q2 già dal venerdì, perciò sembra che tutto sa già più semplice.

Niente a che vedere con il venerdì di una settimana fa, dove sembrava non riuscire a trovare la quadra, tanto da trovarsi nelle posizioni di rincalzo. Sulla pista di casa però, abbiamo ritrovato un Bastianini arrembante, che si è preso la quinta posizione a poco meno di quattro decimi dal leader Bagnaia: “Sicuramente essere già in Q2 mi rende più tranquillo. Ad Aragon ero un po’ più agitato perché dover passare per la Q1 è sempre un’incognita e infatti non siamo andati in Q2 nemmeno il sabato”.

“Essere in Q2 diretta cambia parecchie cose, ma non bisogna adagiarsi troppo. Prima fila? Penso di sì, a parte qualche piccolo errore che ho fatto nel time attack dove avrei potuto essere più veloce, comunque siamo lì. Quindi è questione di poco, domani sicuramente si andrà sul 30 basso, quindi si faranno tempi diversi. Bisogna fare un altro step, ma credo che potremo essere lì. Gli altri si devono preoccupare? Lo spero! Sicuramente il fatto che davanti la fiducia sia buona, ha aiutato. Dietro invece non mi sono trovato bene, cosa che non mi succede spesso. Quindi dobbiamo cercare di capire questo, ma abbiamo margine per fare ancora meglio”, ha spiegato Bastianini, che però resta con i piedi per terra.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Sembra tutto facile, da fuori, ma la realtà è ben diversa. Per arrivare a conquistare la Q2 diretta, Bestia ha dovuto faticare e provare diverse soluzioni, soprattutto in termini di gomme. Il romagnolo si trova bene con la morbida e spera che possa essere la mescola giusta anche per la gara di domenica, non solo per la Sprint: “Non mi sono trovato benissimo né stamattina né oggi pomeriggio soprattutto con la media posteriore. Ho faticato tanto, non ho mai avuto grip dietro. Prima di mettere la soft ero un po’ preoccupato, poi quando l’abbiamo montata è cambiato tutto. Sono cambiate tante cose, sono cambiati riferimenti, frenate”.

“C’è stata più velocità e sembra funzionare per parecchio tempo, perché se guardi il passo di piloti che sono partiti con la soft, erano veloci anche negli ultimi giri e sono migliorati. Non so se possa essere la gomma gara, spero di sì perché con la media mi sono trovato davvero male. A questo punto non si tratta solo di setup, ma proprio di gomme. Mi piacerebbe capire se si può fare anche la gara lunga con la gomma morbida, ma vai a capire. Le temperature più basse possono agevolare? Non è detto, magari è il contrario. Sono tante le variabili, ma in ogni caso con la media dobbiamo fare uno step”, ha detto il pilota Ducati.