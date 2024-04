MotoGP | Bastianini: "La frenata è un problema da inizio stagione"

Enea Bastianini sembra aver iniziato bene il fine settimana di gara della MotoGP che va in scena al Circuit of the Americas di Austin.

Il pilota ufficiale della Ducati sembra un altro pilota rispetto a quello dello scorso anno sia per una situazione fisica migliore, che per un feeling migliore in sella alla Desmosedici GP24.

Dopo il primo giorno di pista, il romagnolo ha ammesso di dover ancora lavorare per migliorare le sue prestazioni, soprattutto nel terzo settore.

"Nel terzo settore sono uno dei più lenti e posso migliorare. Nel complesso sono ondivago nel corso del giro e so di avere l'opportunità di migliorare. Dovremo cercare di farlo".

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini è entrato più in profondità riguardo i problemi che lo stanno rallentando in questo inizio di stagione. Le difficoltà riguardano sì l'entrata in curva, ma soprattutto in frenata. E' lì dove Enea fatica maggiormente rispetto ai compagni di marca.

"Non ricordo molto bene le sensazioni che avevo nel 2022, ma con la moto 2024 le cose vanno bene. Fatico solo un po' in entrata di curva, e fatico tanto in frenata. Questo è il punto in cui ho sofferto maggiormente sino a ora. Ma è stato così anche in Qatar e Portimao".

"Dobbiamo lavorare in quell'area per cercare di trovare soluzioni e migliorare. Posso farlo, perché altri piloti lo fanno rispetto a me. Me ne sono accorto leggendo i dati. Dobbiamo provare qualche soluzione per risolvere la situazione".