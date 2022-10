MotoGP | Bastianini: "La differenza è grande rispetto alla Moto2"

Carica lettore audio

Enea Bastianini lo aveva detto fin dalla vigilia che il salto dalla Moto2 alla MotoGP non sarebbe stato affatto semplice a Phillip Island e la prima giornata di prove del Gran Premio d'Australia sembra averglielo confermato. In particolare, l'impatto con il vento, che oggi soffiava veramente forte, è stato quasi uno shock per il portacolori del Gresini Racing, che comunque è riuscito a chiudere con un nono tempo che al momento varrebbe l'approdo diretto in Q2.

"La giornata non è andata male. All'inizio bisogna fare i conti con il vento di Phillip Island, che è sempre molto forte, quasi traumatico, ma dopo un po' di giri è andata meglio, perché ho trovato la confidenza con la moto e il mio passo era ok", ha detto Bastianini a fine giornata.

"Pomeriggio ho cominciato con la gomma soft, ma il feeling non era il massimo, quindi ho rimesso la media e sono stato più costante. Credo che mi manchino due o tre decimi per stare davanti ed essere costante, ma in generale sono contento di questo venerdì", ha aggiunto.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La MotoGP non correva a Phillip Island dal 2019 a causa della pandemia. Dunque, anche se "Bestia" è al suo secondo anno nella classe regina, la sua ultima esperienza sul tracciato australiano era stata su una Moto2: il salto è grande, soprattutto grazie agli pneumatici.

"La differenza è grande rispetto alla Moto2, ma anche a livello di gomme, perché con la MotoGP abbiamo un anteriore più stabile e poi sono più morbide. Devo capire qualcosa al posteriore, perché al momento il grip non è buonissimo. Ma mi sembra che cerchino la stessa cosa anche gli altri piloti Ducati, quindi dobbiamo verificare i dati e capire cosa fare", ha spiegato.

Proprio la scelta delle gomme sembra molto aperta in vista della gara di domenica: "Penso che servirà ancora un po' di tempo, ma che dipenderà anche dalla temperatura e dalle condizioni. Oggi, per esempio, ho lavorato con la media all'anteriore, ma Marquez con la dura è stato molto veloce. E' una scelta che dipenderà dalle condizioni", ha concluso.