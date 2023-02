MotoGP | Bastianini: "Io e Pecco abbiamo le stesse sensazioni sulla GP23"

Carica lettore audio

E' solo un test, ma potremmo dire buona la prima per Enea Bastianini. Dopo l'assaggio di Valencia, subito dopo la conclusione del Mondiale, il pilota riminese ha vissuto la sua prima tre giorni intensa di test come pilota ufficiale Ducati a Sepang. Il bilancio è positivo, perché non è mancato nulla, dalla prestazione alla crescita della GP23, già arrivata ad un livello molto simile a quello della GP22.

Alla fine, infatti, il suo nome compare al quarto posto nella classifica cumulativa, non troppo distante dal nuovo compagno di squadra, il campione del mondo Pecco Bagnaia, con il quale ha raccontato di avere un ottimo dialogo, che si è rivelato fondamentale per risolvere rapidamente i problemi più grossi trovati con la moto nuova. La sua analisi però è partita proprio dal primo impatto con la squadra nuova.

"Non sono mai stato preoccupato per il team ufficiale. Tutte le volte che arrivo qua mi chiedo se sono ancora capace a guidare, è più quella la domanda. Diciamo che è andato tutto secondo i piani, anche se posso dire che è diverso lavorare per un team ufficiale rispetto ad un team satellite, ma mi è piaciuto", ha detto Bastianini.

Poi si è affidato ai proverbi per provare a rendere più chiaro il concetto: "Non è tutto oro ciò che luccica, diciamo in italiano. Però credo che faccia parte della mia crescita. C'è anche un altro detto: 'Hai voluto la bicicletta, adesso pedala'. Possiamo andare avanti una vita e alla fine i detti non sono lì per caso. Però sono molto contento".

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche il primo impatto con la GP23 non è stato semplice, ma lavorando insieme lui e Bagnaia sono riusciti già a farle fare un passo avanti importanti, che li mette in un'ottima posizione in vista del prossimo test, previsto per metà marzo a Portimao.

"Inizialmente era molto diversa, quindi facevo fatica ad essere veloce e dovevo cercare di adattarmi alle piccole differenze, oltre a capire quale fosse la soluzione migliore per me. La mia fortuna è anche Pecco provava le mie stesse cose ed abbiamo avuto le stesse sensazioni. Gli ingegneri quindi hanno avuto una linea molto più semplice da seguire e questo ci ha permesso di migliorare tanto. Non dico che in questi tre giorni abbiamo chiuso il cerchio, ma quasi".

La sua forza è stata quella di non perdere la testa anche quando le cose non andavano esattamente come avrebbe voluto o si sarebbe aspettato.

"E' normale. Quando vedi che non riesci a fare quello che vuoi, non dico che ti innervosisci, ma non capisci il motivo. Credo molto nei ragazzi di Ducati e nel nostro potenziale, quindi non sono mai stato troppo preoccupato. Alla fine abbiamo risolto molti dei problemi in questo test: non siamo ancora al 100%, ma siamo già dove eravamo con la moto vecchia e questa è una buona cosa".

Nei suoi commenti, Aleix Espargaro ha parlato molto apertamente della Ducati come del punto di riferimento e della moto da battere. Un ragionamento che anche "Bestia" non sembra voler smentire.

"Credo che con la moto vecchia sia tutto più facile, perché la conosciamo bene e sappiamo che potrebbe essere la moto di riferimento. Però al momento siamo stati veloci anche con la GP23, che è un progetto completamente nuovo. Credo però che, oltre alla moto, anche il pacchetto piloti di Ducati non sia affatto male", ha concluso.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images