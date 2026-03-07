MotoGP | Bastianini incredulo del suo gap rispetto alle KTM ufficiali
Molto lontano da Pedro Acosta e Brad Binder, Enea Bastianini si è lamentato delle turbolenze sulla sua KTM nel GP della Thailandia. Un problema ricorrente, al quale non riesce ancora a dare una spiegazione.
Enea Bastianini ha spiegato di aver avuto grosse difficoltà in rettilineo durante il GP della Thailandia di MotoGP. Afflitto da molti movimenti sulla sua KTM, il pilota italiano ha sentito il fenomeno accentuarsi durante la gara e ha dovuto affrontare un primo Gran Premio difficile, non molto diverso da quello che ha vissuto la scorsa stagione.
"La verità è che ho avuto davvero molte difficoltà in rettilineo perché la moto vibrava molto", ha spiegato domenica, citato dai colleghi di GPOne. "Già ieri avevo iniziato a subire queste vibrazioni e non siamo riusciti a capirne il motivo. Potrebbe essere dovuto al vento e al caldo, non lo so".
"Quello che è certo è che in rettilineo, non appena inserivo la quinta, dovevo chiudere il gas. È stato complicato da gestire, soprattutto quando ero nella scia degli altri".
Il pilota della KTM Tech3 ha comunque voluto sottolineare gli aspetti positivi della sua gara domenicale, notando anche "un piccolo passo avanti" rispetto al giorno precedente. "Mi sono sentito abbastanza bene, ma faccio fatica quando la temperatura sale e non riesco ad ottenere le giuste risposte dalla moto. È stata una gara più difficile di quanto mi aspettassi".
"Almeno sono riuscito a mantenere il mio ritmo fino alla fine. L'ho aumentato solo negli ultimi cinque o sei giri, ma almeno sono riuscito a finire in una posizione accettabile... quasi".
Difficoltà specifiche per i piloti Tech3 ?
Nicolas Goyon ha sottolineato dopo la gara la differenza evidente nelle prestazioni tra le KTM del team ufficiale e quelle del team Tech3 durante questo primo weekend di gara. Anche Enea Bastianini lo ha notato, e per lui è segno che c'è un problema da risolvere.
"Acosta e Binder sembrano risentirne meno di Vinales e me. Ne ho parlato un po' con Pedro, e anche lui lo percepisce, ma in misura minore", ha spiegato l'italiano domenica. Già il giorno prima aveva sottolineato: "Con il caldo, sia per me che per Maverick, con cui ho parlato, è stato terribile in tutte le parti del circuito. Non funzionava niente. Ma d'altra parte, Pedro ha vinto la Sprint. È molto strano, è incredibile".
Anche il suo team manager era infastidito dalle continue delusioni in qualifica di Bastianini. "Ha fatto una seconda parte di gara piuttosto buona, ma partendo così indietro non si può fare nulla", ha osservato Goyon al microfono di Canal+.
Per l'italiano il bilancio è altrettanto negativo, ma il problema sembra molto più profondo. Bastianini ha fatto notare a che, a suo avviso, ha solo "fatto un piccolo passo avanti rispetto alla gara precedente" e alla scorsa stagione. "Le mie sensazioni sono state simili a quelle dell'anno scorso, anche se il risultato è stato meno buono", ha commentato con rammarico.
