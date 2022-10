MotoGP | Bastianini: "Il target è la top 3 nel Mondiale"

Carica lettore audio

Con 42 punti da recuperare su Pecco Bagnaia, Enea Bastianini sarebbe ancora aritmeticamente in corsa per la corona di campione del mondo della MotoGP. A due gare dal termine, con appena 50 punti rimasti in palio, il pilota del Gresini Racing è stato però molto realista riguardo ai suoi obiettivi per questa parte conclusiva della stagione.

Se per il titolo servirebbe un vero e proprio miracolo, un piazzamento sul podio Mondiale sembra più alla portata del futuro pilota ufficiale della Ducati, visto che i punti che lo separano dal terzo posto occupato da Aleix Espargaro sono appena 15. Nel suo mirino quindi sembra esserci soprattutto il pilota dell'Aprilia.

"La mia chance di titolo è molto risicata, ma proverò a fare del mio meglio. Sarà importante essere veloce fin da domani, perché le qualifiche sono sempre la chiave per i weekend di MotoGP e se parti da dietro è difficile lottare per la vittoria. Io cercherò comunque di chiudere questo campionato nella top 3, perché penso che Aleix sia abbastanza vicino, quindi lui potrebbe essere il nostro target", ha spiegato "Bestia" nella conferenza stampa che ha aperto il Gran Premio della Malesia.

Proprio nei test di Sepang, ad inizio stagione, Enea era stato la grande rivelazione in sella alla sua Desmosedici GP21, mostrando quel potenziale che poi gli ha permesso di vincere tre delle prime sei gare del calendario. Secondo lui, però, sarà più complicato confermarsi questo fine settimana.

"Quando ho provato la GP21 durante i test invernali ero davvero contento, perché è una moto davvero forte ed è stato bellissimo girare qui. Il Gran Premio della Malesia solitamente è molto impegnativo anche a livello fisico, ma penso di essere pronto per lottare con gli altri piloti. Ovviamente sarà più difficile rispetto ai test, perché le GP22 sono migliorate rispetto ad inizio stagione, quindi il mio risultato dipenderà anche da questo. Ma siamo pronti a chiudere questa stagione nel miglior modo possibile".

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In realtà, anche sulla sua GP21 sono arrivati degli aggiornamenti nel corso della stagione, come hanno confermato i vertici del marchio di Borgo Panigale, ma secondo Enea non sono importanti come quelli delle moto di quest'anno.

"Penso che la mia moto sia molto simile a quella con cui ho iniziato la stagione, anche se effettivamente è un pochino meglio. In Austria abbiamo introdotto una nuova aerodinamica e stiamo proseguendo con quella perché mi è piaciuta. Per il resto, abbiamo avuto degli upgrade, ma solamente dei piccoli passi avanti".

Puntando dichiaratamente al terzo posto nel Mondiale, Bastianini poi non ha nascosto la sua curiosità riguardo alla contesa iridata tra Bagnaia e Fabio Quartararo, che il ducatista potrebbe chiudere aritmeticamente anche questo fine settimana, arrivando in Malesia con 14 punti di margine.

"Pecco sicuramente ha questa possibilità. La Ducati è molto veloce, ma anche lui lo è su questa pista. Però dipenderà anche da Fabio, che sarà motivato a difendere il titolo, quindi vedremo nel weekend quale sarà il potenziale che metteranno entrambi sulla pista", ha concluso.