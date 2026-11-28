Intervista

MotoGP Valencia

MotoGP | Bastianini: "Il podio era una promessa a KTM, assurdo ottenerlo a Valencia!"

All'ultimo fine settimana con la RC16, il riminese centra un insperato terzo posto nella Sprint come degno saluto a due anni con la Casa austriaca, sottolineando che da metà stagione ha trovato il modo di andare forte, anche su una pista come il 'Ricardo Tormo' che non ama particolarmente.

Francesco Corghi Matteo Nugnes

Pubblicato: 28 nov 2026, 16:11

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Enea Bastianini da tempo aveva detto che avrebbe voluto salutare la KTM ottenendo un podio e il colpo gli è riuscito alla grande nella Sprint del Gran Premio di Valencia.

Il riminese è scattato benissimo dalla terza fila dello schieramento portandosi subito nel gruppetto dei primi, caduto quasi subito Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) e con Marc Márquez a dover scontare due Long Lap Penalty per il controverso episodio della partenza, ecco che la RC16 #23 preparata dalla Tech3 è diventata una delle candidate a portarsi a casa una medaglia.

Imprendibili le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martín, 'Bestia' è rimasto in scia alla Ducati di Fermín Aldeguer e quando l'alfiere della Gresini Racing è scivolato, ha difeso alla grandissima il podio dal recupero della Aprilia di Ai Ogura, concludendo meritatamente terzo nell'ordine.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sono sotto shock! Valencia è sempre stata una pista dove non sono mai riuscito ad esprimere il mio potenziale, dunque questo podio è sicuramente inaspettato. Ma stamattina abbiamo fatto un ottimo lavoro in Qualifica, accedendo alla Q2 e girando bene dietro ad Acosta. Era importante partire davanti e in gara è stato tutto piuttosto strano", ha spiegato il romagnolo ai giornalisti presenti a Cheste, tra cui Motorsport.com.

"Siamo rimasti col motore al massimo per una quindicina di secondi, non si è capito bene cosa stesse succedendo. In quei momenti il motore si surriscalda, indipendentemente da quanto stai fermo, e la partenza non viene benissimo perché le temperature si innalzano in generale".

"Per fortuna la mia moto non ha avuto gli stessi problemi di quella di Marc; quando ho visto il fumo sulla sua, ho sudato freddo, ma la mia era a posto. Quando siamo ripartiti, sapevo che Marc avrebbe dovuto scontare la doppia penalità, dunque ho cercato di non correre troppi rischi".

"Ad un certo punto ho visto che stavo anche riguadagnando qualcosa su Martín, ma dopo Ogura si è rifatto sotto e quindi non c'è stato molto da fare, se non difendermi bene. Ma è stato molto bello".

"Il podio? Non l'ho detto tanto per dire, ma una vera e propria promessa. A Portimao non ci sono riuscito e quindi sono arrivato qui non molto convinto, ma alla fine non bisogna mai mollare e dare tutto".

"Per me significa molto, ho vissuto emozioni forti. Abbiamo trovato il bandolo della matassa da metà stagione in poi, affrontando ogni gara al massimo e raccogliendo quasi sempre il massimo. Dal Giappone è scattato qualcosa a tutti noi, sicuramente è un risultato che fa bene all'umore mio e della squadra".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una promessa mantenuta prima di iniziare un nuovo capitolo, dato che da martedì Bastianini salirà sulla Aprilia della Trackhouse per un nuovissimo capitolo della sua carriera.

"Sarà dura domani dover abbandonare questo team, abbiamo un bellissimo rapporto e sto riuscendo a guidare molto bene. Cambierò moto e so che l'Aprilia 1000cc va molto forte, vedremo come sarà la 850cc martedì. Credo che sarà una bella moto, ma prima voglio concludere bene la gara di domenica".

"Forse sarà più difficile perché con la gomma media non mi sono trovato molto bene e soffro mancanza di aderenza col posteriore. Quando vado in accelerazione non riesco a scaldarla bene e quindi bisognerà trovare una soluzione, nel caso in cui decidessimo di usarla. C'è una piccola possibilità di montare la morbida, ma non so ancora con esattezza".

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