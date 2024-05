MotoGP | Bastianini: "Il Long Lap? Non l'ho fatto di proposito!"

Il Gran Premio di Catalogna ha regalato spettacolo, ma ha anche dato molto di cui parlare in termini di regolamento. Ancora una volta, la Direzione Gara è finita nell’occhio del ciclone per decisioni che vengono considerate non adeguate. Stavolta il protagonista è stato Enea Bastianini che ha messo in atto una vera e propria rivolta in pista: non ha scontato la penalità comminata.

Mentre era in lotta con Alex Marquez, una manovra del pilota Gresini ha costretto Bestia ad andare largo, tagliando così la chicane. Per questo, la Direzione Gara ha inflitto un Long Lap Penalty al portacolori Ducati ufficiale. Il danno oltre la beffa: per questo, Bastianini ha deciso di non scontare deliberatamente la penalità. “Sono stato costretto ad andare fuori, era impossibile chiudere la curva”, ha spiegato il romagnolo ai media dopo la gara. “Sarebbe stato anche pericoloso, perché sarei uscito un po’ e poi avrei dovuto saltare il cordolo della Curva 2. L’unica cosa che potevo fare era tagliare la chicane. Tra l’altro ho seguito tutta la linea perché non volevo prendermi un Long Lap, invece oltre al danno anche la beffa”.

Non è stato un problema di comunicazione, Bastianini ha scelto di non fare il Long Lap per far valere le proprie ragioni: “Mi aspettavo che i commissari decidessero di ridarmi la posizione, perché nonostante non ci fosse stato il contatto non è stata una manovra corretta. Invece mi è arrivato il Long Lap, lì non ci ho visto più e ho deciso di non farlo”. Non avendo scontato la prima penalità, la Direzione Gara ha deciso di comminare un secondo Long Lap, anche questo non svolto. Così, da regolamento, ecco l’arrivo di un ride through.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Arrivato al traguardo in nona posizione, come conseguenza di tutte le penalità, è stato retrocesso al 18° posto perché gli sono stati tolti 32 secondi. “Ho tagliato la chicane perché sono andato lungo per passare Diggia. Quindi quel Long Lap lì l’ho fatto anche se ancora non era uscito niente. Poi ho guidato molto sporco, ho visto che mi arrivavano i due Long Lap, poi il ride through… Il dashboard era un bell’albero di Natale. La cosa che mi ha fatto strano è che loro pensavano che avessi guadagnato tempo, questo mi fa pensare che non hanno guardato bene”.

Per far valere le sue ragioni, al termine del Gran Premio di Catalunya Bastianini si è recato in Direzione Gara. Lì è stata accertata la ragione del pilota, ma per regolamento nessuno ha più potuto far nulla: “Sono andato in direzione gara, ovviamente non ero d’accordo con la loro decisione. Ho parlato con i commissari dicendo che guardassero tutti i video. Abbiamo rivisto le immagini e non mi hanno potuto dire niente. L’hanno visto anche loro, l’unica cosa che hanno potuto fare era cercare di ottenere di nuovo la mia posizione. Ma anche se il regolamento prevede questo e pensano che abbia ragione, non possono più fare niente”.

“Io sono arrabbiato, ma non posso farci niente. Mi tengo la rabbia e la sfogherò la prossima gara. Ma sicuramente sarebbe bello poter fare qualcosa e fare in modo che la nostra parola valga qualcosa. Ormai siamo arrivati a un punto per cui si guardano solo i regolamenti, non si valuta più quello che uno percepisce da fuori. C’è solo lo scritto ed è una cosa inaccettabile, perché in certe situazioni ci vorrebbe un po’ di umanità”, ha concluso Bastianini.