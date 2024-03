MotoGP | Bastianini: "Ho visto Marquez veloce, starà davanti"

Se guardiamo a 12 mesi fa, la stagione di Enea Bastianini è iniziata sicuramente meglio. Un anno fa, il pilota della Ducati non era riuscito neppure a terminare la Sprint di Portimao e per lui era cominciato il calvario dell'infortunio alla scapola. Il sesto posto ottenuto nella gara breve del weekend inaugurale della MotoGP a Lusail è quindi un passo avanti, ma il pilota della Ducati non ha nascosto un pizzico di delusione.

Dopo un pre-campionato da protagonista e dopo aver conquistato la prima fila in qualifica, il riminese probabilmente si era dato almeno il podio come obiettivo per questa prima uscita del 2024, ma anche lui ha sofferto del problema di vibrazioni al posteriore che ha colpito tutte le Desmosedici GP24, quindi ha una spiegazione chiara per le sue difficoltà.

"E' stata una gara diversa da quella che mi aspettavo. Speravo di riuscire a mantenere almeno la posizione, invece sono andato un po' indietro. Però abbiamo notato qualche lacuna che abbiamo rispetto a quello che avevamo visto durante i test, quindi sono sicuro che nella gara lunga sarà diverso", ha detto Bastianini.

"Abbiamo riscontrato anche un problemino sulla gomma posteriore, nel senso che vibra tanto ed è un qualcosa che accumuna tutte le GP24. Sicuramente dobbiamo lavorare anche su questo, perché farà la differenza domenica", ha aggiunto.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando gli è stato domandato se è fiducioso che la situazione possa essere migliorata in vista del GP del Qatar di oggi pomeriggio, ha proseguito: "Sicuramente sarà tutta un'altra gara, perché nella Sprint abbiamo spinto fin dall'inizio e questo ha generato un calo delle gomme. Nella gara lunga dovremo cercare di preservarla, perché i giri sono 22, quindi sarà più difficile, però credo che potremo fare bene".

Nonostante queste difficoltà, inattese dopo i test invernali, in Ducati per ora non sono scattati particolari allarmi: "Diciamo che la moto funziona bene, però c'è stato questo imprevisto. Sembra preoccupante, ma in realtà sono sicuro che riusciremo a risolverlo e speriamo di farlo per la gara di domenica. Ma non può essere sempre tutto rose e fiori".

Dalla sua sesta posizione, ha avuto una visuale privilegiata sulla prima gara in sella alla Ducati di Marc Marquez, che ha chiuso quinto, proprio davanti a lui: "L'ho visto bene, nel senso che l'ho visto guidare forte, abbastanza sciolto, quindi credo che anche nella gara lunga farà parte del gruppo di testa".