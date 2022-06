MotoGP | Bastianini: “Ho sofferto, ma la pausa estiva ci aiuterà”

Carica lettore audio

Dopo un avvio di stagione esplosivo, Enea Bastianini sta affrontando un momento difficile, molto probabilmente il periodo più duro da quando è in MotoGP. Il pilota del team Gresini è incappato in una serie di cadute che lo hanno portato ad Assen lontano dalla vetta e un problema tecnico in qualifica lo ha costretto a partire dalle retrovie. Scattato dalla 16esima casella, è riuscito a rimontare fino all’11° posto finale, ma al termine del GP d’Olanda il romagnolo è tutt’altro che soddisfatto.

“È stato un weekend complicato, abbiamo avuto molti alti e bassi e non abbiamo mai trovato la costanza giusta”, afferma Bastianini facendo un bilancio del fine settimana di Assen, l’ultimo prima della pausa. “Domenica mattina mi sentivo bene, ma in gara nelle curve a destra c'era qualcosa che non andava. È un periodo cosi, ma io ho dato il massimo e fatto tutto quel che potevo e abbiamo raccolto dei punti buoni. Il distacco non era elevato, mi sarebbe piaciuto fare la gara con gomme diverse, per vedere come sarebbe andata. Sono sicuro che dopo la pausa torneremo competitivi”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sono state molte le difficoltà che hanno accompagnato Bastianini in queste ultime tre gare. Fermarsi per la consueta pausa estiva sarà importante per ricaricare le batterie ma anche per lavorare sugli aspetti da migliorare. Il portacolori Gresini infatti, analizzando la sua gara, ritiene di dover definire alcune cose per poter tornare a lottare con i piloti davanti: “Voglio di più, sabato abbiamo avuto un problema tecnico e sapevamo che sarebbe stato difficile recuperare posizioni in gara. Nella seconda metà ero con Aleix Espargaro, ma lui era molto più veloce di me e questa cosa non è buona. Ho provato a spingere, ma dobbiamo capire perché succedono queste cose. Ora c’è la pausa estiva, ci sarà tempo per pensare a una soluzione. In queste ultime tre gare ho sofferto molto, perché ero dietro, nervoso e questo non va bene per le energie. Questa pausa estiva per me sarà molto positiva”.

Nonostante le difficoltà di questi ultimi fine settimana, Bastianini è convinto di quanto la Ducati abbia potenziale. Lo ha dimostrato a inizio anno e con il rinnovo del contratto che lo legherà per altre due stagioni a Borgo Panigale: “Per me con la GP19 l’approccio è stato strano, perché la moto era molto più nervosa rispetto alla mia Kalex in Moto2. Quando ho provato la GP21 ho capito davvero il potenziale della moto, perché è più fluida da guidare. Per un rookie penso sia una ottima moto per l’approccio. Molto dipende anche dallo stile di guida, ci si deve adattare molto, perché è importante frenare forte e bisogna avere molta velocità in curva”.