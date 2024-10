MotoGP | Bastianini: "Ho provato a seguire Marc, ma era impossibile lottare"

La battaglia mondiale si fa sempre più intensa, ma anche la lotta per la terza posizione in campionato è apertissima. A contendersi la “medaglia di bronzo” sono Marc Marquez ed Enea Bastianini, con quest’ultimo che nella gara di Phillip Island non è riuscito a essere efficace come avrebbe voluto. Quinto al traguardo (e complice la vittoria del pilota Gresini), Bestia ha perso la terza posizione in tornando quarto.

“Sono un po’ frustrato perché, guardando alla Sprint e al warm-up, ero fiducioso di poter fare una grande gara e una partenza diversa”, ha spiegato il pilota Ducati al termine del Gran Premio d’Australia. “L’anteriore era molto strano, ho salvato molte volte una caduta. Ogni volta, a metà curva perdevo l’anteriore a ogni giro. Così ho preferito non prendere troppo rischi e aspettare se qualcosa cambiasse, ma è stato così per tutta la gara. Non c’era niente di diverso, la moto era la stessa di stamattina e anche di ieri. Ma a volte succede. Le gomme? La morbida al posteriore si è comportata molto bene”.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante le difficoltà, il pilota Ducati Lenovo ha provato con tutte le sue forze a lottare per poter chiudere il weekend nel miglior modo possibile: “Solo agli ultimi due giri ho provato qualcosa di più, perché ero nel gruppo ed era importante raccogliere qualche punto. Alla fine sono arrivato quinto, ma non posso essere contento. Ogni volta lottiamo molto e siamo sempre tante Ducati nelle prime posizioni. Oggi ho provato a seguire Marc, ma per me era impossibile lottare oggi”.

Nemmeno Jorge Martin è riuscito a fermare un Marc Marquez illuminato. Il pilota Gresini si è involato verso la terza vittoria stagionale con un sorpasso molto duro e deciso, molto simile a quello che lo stesso Bastianini ha fatto sempre al pilota Pramac quando ha trionfato a Misano: “Il sorpasso di Marc su Martin? È stato bello, anche difficile. Era simile al mio? Effettivamente era nel mio stile, ma io oggi non sarei stato in grado di farlo. Non mi sentivo a mio agio e non sono mai riuscito a fare gli stessi tempi che facevo venerdì, ma anche stamattina nel warm-up”.