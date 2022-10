MotoGP | Bastianini: "Ho fatto la mia gara, ma stando attento a Pecco"

Carica lettore audio

Con il suo sesto podio stagionale, Enea Bastianini ha reso più concreta la possibilità di chiudere il Mondiale al terzo posto, visto che ora a separarlo da Aleix Espargaro c'è un solo punto, quindi lui ed il pilota dell'Aprilia se lo giocheranno nell'appuntamento conclusivo di Valencia.

Nonostante abbia conteso la vittoria del Gran Premio della Malesia a Pecco Bagnaia fino all'ultimo giro, nel post-gara si è vociferato molto di presunti ordini di scuderia da parte della Ducati per favorire il leader del Mondiale, visto che sulla tabella del pilota del Gresini Racing ad un certo punto era apparsa l'indicazione "Bagnaia" quando era al comando.

"Bestia", però, ha chiarito di aver fatto la sua gara senza troppe remore, limitandosi a prestare attenzione al futuro compagno di squadra, perché sapeva di non potersi permettere errori che sarebbero stati pesantissimi per il suo cammino verso il titolo.

"Io ho cercato di fare la mia gara, poi è chiaro che dovevo stare attento a Pecco. All'ultimo giro ho provato a passare, ma ho capito che era un po' rischioso. Io ho fatto comunque il massimo. Nella tabella c'era la scritta Bagnaia per indicarmi che era dietro di me, ma è normale, perché Ducati si sta giocando un titolo. E' buonsenso e bisogna capire certe situazioni. Quello che è importante è che eravamo lì davanti, ma qualcosa non ha funzionato sulla mia moto", ha spiegato Enea ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

Non a caso, nella parte centrale della corsa, aveva anche provato ad andare davanti lui e a dettare il ritmo, poi però la sua Desmosedici GP ha accusato un calo della trazione e a quel punto è stato impossibile resistere al controsorpasso di Bagnaia.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Non è stata una gara facile. La mia strategia era di stare un po' attento nei primi giri e vedere cosa sarebbe successo. Poi è caduto Martin e allora mi sono detto che bisognava provare ad andare davanti a fare un po' di ritmo. Sono riuscito a passare Pecco, ma poi ho visto che c'era qualcosa che non andava, perché non avevo tanta trazione in uscita dai tornantini, quindi si è riavvicinato e mi ha ripassato. Gli ultimi giri ho cercato di stargli il più vicino possibile, ma non avevo più trazione, quindi non riuscivo a spingere e a portare velocità in curva. Comunque è un buon podio e va bene così".

Quando gli è stato domandato quali possano essere stati i fattori che hanno inciso sul suo calo di rendimento una volta in testa alla gara, per il momento non è stato in grado di dare una spiegazione.

"Sicuramente la temperatura dell'asfalto era un po' diversa, perché oggi c'erano le nuvole, quindi era più bassa. Può essere che sia legato a questo, ma lo capiremo solo più tardi, guardando i dati. Ora è veramente difficile dire cosa possa essere successo ma, una volta che sono passato davanti, ho subito avvertito che c'era qualcosa che non andava. Ho provato comunque a rimenere davanti, ma non ce l'ho fatta".

Infine, Enea ha anche negato di aver provato, viste le sue difficoltà, ad "addormentare" la gara una volta presa la leadership: "In realtà non è che si sia addormentata tanto la gara. Ho cercato solo di gestire per il finale. Tenevo sempre d'occhio il maxi schermo per controllare il margine su quelli dietro. Qualcosa nel taschino ce l'avevo, ma ce l'aveva anche Pecco, quindi poi non era più tanto addormentata la gara", ha concluso.