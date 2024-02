MotoGP | Bastianini: "Gran tempo, ma non siamo ancora al 100%"

Tra le note liete dei test collettivi di MotoGP in Qatar non si può non citare Enea Bastianini. Il pilota della Ducati è reduce da una stagione da dimenticare tra infortuni ed un feeling mai sbocciato con la Desmosedici GP23, quindi per lui era importante tuffarsi in questo 2024 ritrovando quelle sensazioni che due anni fa gli avevano permesso di battagliare a lungo per il titolo, chiudendo alla fine terzo nella classifica iridata.

Anche perché quella che sta cominciare sarà un'annata fondamentale per il suo futuro, perchè il suo contratto con la Casa di Borgo Panigale scadrà alla fine del 2024 e c'è la fila di piloti intenzionati a prendere il suo posto. Per ora però "Bestia" ha risposto alla grande perché, dopo aver chiuso terzo in Malesia, si è confermato anche a Lusail, inchinandosi solamente al compagno di squadra Pecco Bagnaia per poco più di un decimo.

Ed il suo è stato un tempone se si pensa che il campione del mondo in carica è sceso di ben otto decimi sotto alla pole position del 2023, che era anche il record della pista. Tra le altre cose, per lui era importante verificare il suo potenziale anche su una pista diversa da Sepang, visto che l'unico raggio di sole della passata stagione era stato proprio la vittoria colta nel GP della Malesia.

Se Bagnaia ha parlato di una Desmosedici GP già quasi perfetta, il riminese volendo ha spaventato ancora di più la concorrenza, sottolineando che c'è ancora del lavoro da fare, in particolare per risolvere un fastidioso chattering posteriore, nonostante il quale la nuova Rossa sembra già essere un vero e proprio razzo.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Siamo migliorati rispetto a ieri, ma dobbiamo fare ancora un piccolo step, perché al momento Pecco ha qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, quindi dobbiamo riguardare bene tutti i dati. Oggi abbiamo avuto un po' di chattering sul posteriore ed un calo della gomma anteriore con il passare dei giri. Per il resto, il tempo è buono, ma non siamo ancora al 100%", ha raccontato Bastianini alla fine della giornata conclusiva del pre-campionato in Qatar.

Quando gli è stato chiesto di entrare un po' più nello specifico riguardo a questo chattering, ha proseguito: "C'è in entrata di curva, quando arrivi al massimo angolo di piega. Si sentiva soprattutto con la gomma media, poi con la soft è andata meglio nel time attack. Per il mio stile di guida non è un grosso problema, ma se riusciremo a risolverlo credo che potremo migliorare ancora".

Per questo, Enea ha ribadito ancora una volta che probabilmente c'è il margine per fare anche meglio: "Penso che sia io che Pecco non abbiamo dato il 100% in questo time attack, quindi forse possiamo fare qualcosa in più nel weekend di gara. Ma sono solo i test, quindi dobbiamo rimanere calmi".