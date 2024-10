MotoGP | Bastianini fuori dalla Q2: "Non abbiamo fatto una buona strategia"

Il Gran Premio d'Australia di MotoGP si è messo subito in salita per Enea Bastianini. Il maltempo arrivato su Phillip Island ha permesso di disputare solamente la sessione pomeridiana della giornata di venerdì e il pilota della Ducati ha tribolato per trovare la giusta messa a punto.

Cosa che lo ha portato a ritardare il time attack, con la conseguenza che le numerose bandiere gialle sventolate nel finale gli hanno impedito di sfruttare la gomma nuova, relegandolo così al 16° posto ed obbligandolo così a passare dalla Q1 domattina.

"E' stato tutto molto veloce e forse non abbiamo fatto una buona strategia. Ma sono stato anche sfortunato, perché ho preso due bandiere gialle e per due secondi ho preso anche la bandiera a scacchi. Non so come chiamarla questa situazione, ma il risultato è che alla fine sono fuori dalla Q2", ha detto Bastianini.

"La sessione è iniziata male, perché c'era tanto vento e la moto si muoveva tanto. Poi ci siamo andati un po' dietro e siamo riusciti a migliorare la situazione, ma ormai era un po' tardi. Avremmo dovuto fare sicuramente una strategia diversa e fare più giri con l'ultima gomma", ha aggiunto il riminese, masticando amaro.

Enea Bastianini, Ducati Team, Giacomo Agostini Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Sul circuito australiano è stato steso anche un nuovo manto d'asfalto e questo ha imposto alla Michelin di portare anche delle soluzioni di back-up per il posteriore. Con una sola sessione a disposizione ed altri problemi da risolvere, però, non c'è stato modo di saggiare tutte le opzioni per "Bestia".

"Sull'anteriore sembra funzionare bene la dura, bene o male come l'anno scorso. Al posteriore invece bisogna vedere, perché abbiamo girato praticamente tutti con la soft. O almeno io ho girato solamente con la soft, quindi domani sarà importante anche capire come vanno le altre, anche se credo che soft e media saranno le due opzioni. Comunque bisognerà soprattutto capire se la soft può reggere tutta la gara".

La chiave per raddrizzare un weekend iniziato male sarà quella di entrare in Q2: "Ovviamente, quello è il grande obiettivo di domani. Una volta fatto quello, sarà diverso e speriamo di fare una bella qualifica".

Se non altro, il meteo non dovrebbe regalare sorprese nella giornata di sabato, perché le previsioni al momento sono buone. E anche questro potrebbe essere un aiuto per Enea: "Preferisco sempre l'asciutto. Anzi, spero che domattina sarà asciutto nelle libere, perché è importante per me cercare di fare un po' di giri e migliorare il ritmo. Oggi abbiamo avuto tanti movimenti sulla moto, che mi hanno rallentato un po'. Domani lavoreremo per eliminarli", ha concluso.