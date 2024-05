MotoGP | Bastianini: "Finire in Q1 per 10 millesimi fa incazzare, ma passeremo"

10 millesimi sono pochissimi, ma a volte possono bastare per far cambiare volto ad una giornata. Nel caso di Enea Bastianini a Le Mans pesano tantissimo, perché è il margine per il quale il pilota della Ducati è rimasto fuori dalla Q2 al termine della giornata di venerdì. Un peccato per il riminese, che aveva mostrato un passo invidiabile, ma poi ha commesso un errore quando è stato il momento di fare il time attack, scivolando alla curva 7.

Un errore nato a monte, a causa di una strategia sbagliata con la gomma anteriore, che gli ha imposto di montare la soft quando è stato il momento di andare a caccia del tempo, perdendo così stabilità in staccata. Una leggerezza che ha pagato a caro prezzo, perché domani lo costringerà ad affrontare una Q1 che non si prospetta semplice, visto che oltre a lui ci sono altri nomi pesanti come Marc Marquez e Brad Binder.

"E' un peccato. Diciamo che non mi sono trovato bene con la media davanti, quindi l'ho dovuta togliere subito. Ho messo la dura per vedere se le cose andavano meglio, ma a quel punto non ce l'avevamo per il time attack perché non ne avevamo scaldata un'altra. Quindi ho dovuto farlo con la soft ed è stato più difficile del previsto", ha spiegato Bastianini, che si consola con ciò che ha mostrato a livello di passo gara.

"Sul ritmo sono contento. Nonostante avessi avuto un feeling migliore alla mattina, anche nel pomeriggio sono sempre stato nei primi cinque. Siamo sempre veloci e ogni giro prendevo un po' più di confidenza, quindi in generale posso essere contento della giornata, ma essere fuori di 10 millesimi fa un po' incazzare", ha aggiunto.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando gli è stato domandato se quindi la caduta è da imputare alla gomma anteriore soft, ha risposto: "Alla fine non era malissimo, ma diciamo che rispetto alla dura offre meno supporto in frenata, quindi sei più al limite. Sicuramente con la hard sarebbe stato diverso, ma con i se e con i ma facciamo poco".

Anche se ci saranno avversari tosti in Q1, "Bestia" sembra convinto che non sia tutto perduto, anzi: "Sarà intenso. Sicuramente è sempre meglio entrare in Q2 al venerdì, però la velocità non ci manca, quindi vediamo di far andare tutto secondo i piani e credo che riusciremo a passare".

Anche perché gli altri big lo continuano ad indicare come uno dei favoriti per la vittoria, anche se bisognerà raddrizzare la situazione che si è creata oggi: "Ovvio che la posizione di partenza conta, quindi bisogna assolutamente partire davanti. Oggi ci siamo messi un po' in difficoltà, ma se domani siamo bravi a fare una buona qualifica, credo che ce la possiamo giocare in gara".