MotoGP | Bastianini fa doppietta a Silverstone, ma Martin torna leader

Enea Bastianini è tornato ad essere la "Bestia" ed ora lo possiamo dire veramente senza remore. Il weekend di Silverstone sembra averci finalmente restituito quel pilota che due anni fa ci aveva stregato in sella alla Ducati del Gresini Racing, ma che poi non era ancora riuscito a mostrare tutto il suo potenziale in sella alla Desmosedici GP rossa del team ufficiale di Borgo Panigale.

Dopo aver centrato ieri la sua prima affermazione in una Sprint, il riminese oggi ha completato il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna con una bellissima doppietta, imponendosi grazie alla sua grande capacità di gestione della gomma, che è venuta fuori soprattutto nella seconda parte di gara.

Può sorridere però anche Jorge Martin perché, se è vero che l'appuntamento con il ritorno alla vittoria è ancora rimandato, il pilota del Prima Pramac Racing è riuscito a riprendersi la leadership iridata con 3 punti di margine nei confronti di un Pecco Bagnaia oggettivamente al di sotto delle aspettative oggi. Ma ora bisognerà fare attenzione anche a Bastianini, perché il suo gap si è ridotto a 49 lunghezze.

Al via era stato proprio Bagnaia il più lesto, prendendo il comando della corsa davanti a Martin, all'Aprilia del poleman Aleix Espargaro e proprio a Bastianini, che nelle prime fasi della corsa ha dato la sensazione di essere un pochettino più in difficoltà rispetto agli altri piloti del gruppetto di testa.

Per circa metà gara, è parso che tutti fossero abbastanza in gestione, anche se i primi due erano riusciti ad aprire un piccolo gap. A cambiare le cose è stato il momento in cui Enea è riuscito a superare Espargaro nel corso del decimo giro, perché si è immediatamente visto che aveva il potenziale per rifarsi sotto e questo ha spinto Martin ad attaccare Bagnaia, trovando il varco per infilarsi alla curva 3 nel corso del giro successivo.

Al 12° passaggio poi Martin ha commesso un piccolo errore alla curva 3, ma Bagnaia non è riuscito ad approfittarne, a riprova del fatto che stava iniziando ad essere un pochino in difficoltà. Il loro incrocio di linee però ha permesso a Bastianini di riagganciarli. Tuttavia, per avere la meglio di Pecco ha dovuto aspettare una leggera chiusura dell'anteriore del compagno di box e nel frattempo "Martinator" aveva aperto una forbice di quasi un secondo.

Bastianini però non si è arreso e decimino su decimino ha cominciato a rifarsi sotto al madrileno, arrivando nei suoi scarichi proprio quando mancavano appena due giri. E in quel frangente il pilota del Prima Pramac Racing ha sbagliato di nuovo, finendo lungo alla curva 2. Il romagnolo quindi non si è fatto pregare per prendere il comando delle operazioni e poi si è involato verso la sua sesta vittoria nella classe regina, anche perché comunque per Martin la piazza d'onore vale appunto il +3 su un Bagnaia abbastanza spento, ma alla fine terzo.

Alle loro spalle, con il passare dei giri, l'Aprilia di Aleix Espargaro, che aveva la gomma anteriore dura, ha via via perso ritmo e nel finale ha ceduto il passo alle altre due Ducati di Marc Marquez e di Fabio Di Giannantonio, dovendo quindi accontentarsi della sesta piazza dietro a cinque moto dei rivali della Casa di Borgo Panigale. Marquez quindi è riuscito in parte a riscattare lo zero di ieri, anche se non ha mai tenuto il ritmo dei migliori e ora vede salire a 62 punti il suo gap nel Mondiale.

E' stata molto bella invece la gara di Di Giannantonio, perché il portacolori della Pertamina Enduro VR46 avrebbe potuto provare a prendere anche Marc se non avesse perso molto tempo nella battaglia con l'altro Marquez, il fratello Alex, che alla fine ha chiuso settimo. Ancora una volta però il pilota romano ha avuto modo di confermare la sua maturazione.

Nonostante un piede dolorante a causa dell'incidente di ieri al via, Marco Bezzecchi ha stretto i denti ed è riuscito a portare la sua Ducati ottava al traguardo. E le Desmosedici GP nella top 10 diventano addirittura otto, visto che Franco Morbidelli si è piazzato decimo dopo aver scontato una doppia long lap penalty proprio per il crash della Sprint con il connazionale.

Tra di loro poi si è infilato Pedro Acosta, che è stato il primo tra i piloti KTM. Va sottolineato però che Brad Binder ha corso un grande rischio al via, perché la sua RC16 è rimasta praticamente ferma in seconda fila, venendo fortunatamente evitata dal resto del gruppo.

Per quanto riguarda le moto giapponesi, Fabio Quartararo ha piazzato la sua Yamaha all'11° posto, mentre la migliore delle Honda è stata quella di Johann Zarco in 14° posizione. Teoricamente, un punticino se lo è portato a casa anche Luca Marini con il 15° posto, ma il pilota della HRC è finito sotto investigazione per il valore della pressione delle gomme, quindi molto probabilmente verrà penalizzato.

Bisogna segnalare, infine, lo sfortunato incidente che ha avuto per protagonisti al primo giro i due piloti del Trackhouse Racing: Raul Fernandez ha perso l'anteriore alla curva 6 e la sua Aprilia è arrivata a colpire quella del compagno Miguel Oliveira, che lo affiancava all'esterno. Fortunatamente, entrambi se la sono cavata senza particolari conseguenze.