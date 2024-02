MotoGP | Bastianini: "E' tutto più semplice rispetto al 2023"

I test di Sepang della MotoGP sembrano aver dato tanta serenità ad Enea Bastianini. Quello che sta per cominciare è un anno fondamentale per la carriera del pilota riminese, il cui contratto con la Ducati è in scadenza alla fine dell'anno. Aver ritrovato una Desmosedici GP che sente più sua quindi è un segnale più che incoraggiante.

Ma la GP24 non lo ha soddisfatto solamente a livello di feeling, perché le prestazioni delle nuove creature del reparto corse di Borgo Panigale sono venute subito fuori in maniera veemente, perché hanno monopolizzato le prime tre posizioni della giornata conclusiva, scendendo tutte sotto al precedente primato del tracciato malese e tutte sotto al muro dell'1'57". Poco importate se il più veloce è stato il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, perché per "Bestia" essere riuscito a fare 1'56"915 è già un'impresa.

"Il bilancio è positivo. Siamo partiti con il piede giusto fin dal primo giorno ed abbiamo fatto 1'56", un tempo che sembrava impossibile qui a Sepang ed è stata una sorpresa un po' per tutti. Il livello mi sembra altissimo, quindi il campionato sarà difficile, ma credo che abbiamo trovato una buona base di partenza e che la moto nuova funzioni già molto bene, nonostante ci sia ancora del margine per lavorare", ha detto Bastianini a fine giornata.

La Ducati sembra aver mandato un messaggio importante alla concorrenza, perché non solo ci sono le tre GP24 davanti a tutti, ma nelle prime sette posizioni si sono infilate anche tre GP23. Qui però Enea ha un po' frenato l'entusiasmo, spiegando che tre giorni di test non bastano per ipotizzare un Mondiale tutto a tinte Ducati.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sul giro secco sembra che siamo stati molto efficaci, ma sul passo sono vicine anche le GP23. Lo sappiamo però che le Ducati fanno sempre la differenza quando si tratta di fare il time attack, quindi bisognerà vedere anche le performance degli altri. E' ancora presto per dire che sarà un campionato solo Ducati, però sicuramente un piccolo step con la moto nuova l'abbiamo fatto e in Qatar avremo ancora qualcosa da provare, anche se la nuova aerodinamica è approvata".

Uno degli aspetti che lo ha soddisfatto di più è il nuovo motore, che gli ha permesso di ritrovare quelle sensazioni che gli avevano permesso di lottare per il titolo con la GP21 nel 2022: "E' un po' diverso e mi piace di più rispetto a quello della GP23, perché è più vicino a quello della moto 2021. Sono contento di questo, ma possiamo ancora lavorare sul freno motore per fare uno step. Abbiamo provato una strategia differente anche oggi, con la quale siamo andati meglio".

Le conferme trovate in Malesia sembrano avergli dato grande serenità: "Quando sono andato a Portimao a girare con la Panigale mi sono sentito bene in moto e mi sono divertito. Ero già sereno, poi è ovvio che sono arrivato qui sperando di confermare le sensazioni che avevo avuto a Valencia con la moto nuova e queste conferme sono arrivate. E' chiaro che bisogna aspettare di andare anche in altri circuiti, ma la moto funziona e mi trovo bene con il team, quindi la situazione è più semplice dell'anno scorso".

Quando poi gli è stato domandato se pensa di potersi portare queste sensazioni positive anche su altre piste, ha concluso: "Penso di sì, perché anche se la differenza con la GP23 non è troppo grande, alla fine la prestazione è migliore praticamente in ogni curva. Ma sono soprattutto le sensazioni in sella che sono migliori rispetto alla GP23, anche se è una cosa molto soggettiva, perché per esempio se chiedete a Martin a lui non piace, ma gli altri piloti Ducati si trovano bene. Dipende molto dallo stile di guida".