MotoGP | Bastianini e Gresini a Valencia per la top 3 nel mondiale

Valencia, ultimo atto: sarà un appuntamento importante per molti, ma soprattutto per il team Gresini, che proverà a chiudere la sua prima stagione in MotoGP dopo il rientro ufficiale con un grande risultato. Enea Bastianini è attualmente quarto nella classifica generale, è ormai fuori dalla lotta per il titolo, ma l’obiettivo del fine settimana è quello di puntare alla top 3 nel mondiale.

Il romagnolo, che ha iniziato la sua seconda stagione nella classe regina con una vittoria, punterà al gradino più alto del podio dopo aver sfiorato il successo a Sepang due settimane fa. L’opzione è realistica e la voglia di far bene è tanta per concludere la sua tappa con la squadra di Fausto prima di vestire i colori ufficiali. Bastianini si presenta a Valencia come Best Independent Rider e gli basterà un punto in più di Aleix Espargaro per garantirsi la terza posizione nella generale a fine anno.

Il miglior risultato di Bestia a Valencia è un quarto posto nel 2016 in Moto3 e nella classe regina ha conquistato l’ottava posizione nella gara dello scorso anno. Questo weekend proverà a migliorare i risultati degli anni precedenti: “Sarà la mia ultima gara con il team Gresini e cercherò di onorare al meglio questo appuntamento. Sarà sicuramente una gara complicata con tanti piloti competitivi. Noi arriviamo da un bel periodo e conosciamo il nostro potenziale, quindi proveremo a fare bene e conquistare il terzo posto nel mondiale”.

Sarà un fine settimana importante anche per Fabio Di Giannantonio, che a Valencia concluderà la sua prima stagione da rookie. Il romano ha bei ricordi del Ricardo Tormo, dove lo scorso anno ha conquistato il podio in Moto2 prima di passare alla classe regina. Questo è stato un anno di alti e bassi per il pilota del team Gresini, che proverà a concludere al meglio il suo anno di esordio nella top class: “Chiudiamo una stagione difficile, ma non si molla nulla. Proveremo a fare un buon fine settimana e poi tuffarci nei test con la nuova moto. Siamo già nel 2023 anche se vogliamo ritrovare i punti su una pista dove ho sempre fatto bene e che mi piace”.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images