Bastianini dominatore con record: “Punto alla top 5 nel Mondiale”

I primi test della stagione sono andati in archivio e la seconda giornata premia Enea Bastianini, che dopo essere stato il primo dei piloti Ducati ieri, conclude l’ultimo giorno in cima alla classifica dei tempi. Il portacolori Gresini, rivelazione dello scorso anno, si conferma in questo inizio di 2022, diventando di fatto il riferimento di Borgo Panigale nonostante non disponga di una moto aggiornata.

Quest’anno infatti Bastianini corre con la GP21, che lo scorso anno con Pecco Bagnaia ha sfiorato l’impresa iridata. Il pilota romagnolo si è mostrato già molto più veloce ed efficace, forte anche dell’esperienza maturata nel 2021, quando con la GP19 è riuscito a collezionare anche due podi. A Sepang è stato inarrestabile e, prima che la pioggia si abbattesse sul circuito, è riuscito a chiudere un giro in 1’58”131, stabilendo il nuovo record del tracciato.

Bastianini da record, con la GP21 fa già paura

Enea Bastianini è rimasto davanti ad Aleix Espargaro, secondo nella classifica dei tempi, per 26 millesimi, andandosi a prendere la seconda giornata di test a Sepang. Il pilota del team Gresini rivela di non essersi sentito pienamente soddisfatto del suo tempo una volta finito il giro, affermando che avrebbe avuto il potenziale per abbassare ancora il suo crono: “Non ero felice, perché ero andato lungo all’ultima curva. Il 57 era vicino...era possibile, ma non ci sono riuscito. Sicuramente ho fatto uno step importante con la moto, perché è più facile portarla al limite rispetto alla 19, con cui invece ci mettevo sempre diverso tempo ad essere veloce. Invece sia a Jerez sia a Sepang sono stato veloce già dopo dieci giri. Poi ovviamente io ho più esperienza, l’anno scorso ho pagato anche il fatto di essere rookie, che non è un aspetto da sottovalutare. Ora sto cercando di colmare i punti deboli, ci ho lavorato durante l’inverno”.

Al termine dei due giorni di test a Sepang, il bilancio non può che essere positivo per Bastianini, che inizia già a fare un confronto più approfondito fra la GP21 e la GP22, di cui invece dispongono gli altri piloti ufficiali. Tuttavia, il fatto di avere già dei dati sulla sua moto potrebbe rivelarsi un vantaggio: “Sono felice della giornata di oggi, perché il risultato è stato un po’ inaspettato. Ad ogni modo la GP21 è una moto buonissima. Al momento non è molto diversa dalla GP22, è molto simile. La moto 2022 ha un nuovo motore, ma quello del 2021 è buono. Avere già i dati della 21 può essere un vantaggio rispetto alla 22, che invece non ne ha, ma forse solo per le prime due gare. Ma il team ufficiale lavora moltissimo. Comunque vedremo durante la stagione, ora siamo solo nei test. Io l’anno scorso ho fatto una bella gavetta e questo sicuramente mi ha aiutato. Può essere che nelle prime gare possa essere più veloce degli ufficiali, ma è ancora tutto da vedere”.

La GP21 e l’esperienza: gli ingredienti per il passo in avanti

Dopo due giorni in sella alla Ducati del 2021, Bastianini può fare indubbiamente un paragone rispetto a quella che ha guidato lo scorso anno. Al debutto infatti, Bestia disponeva della versione più vecchia della griglia, la GP19. Già dopo pochi giri però, il portacolori Gresini si è reso conto dei miglioramenti: “La 21 rispetto alla 19 è molto facile da guidare, perché la moto dell’anno scorso aveva tanto pump su tutte le piste e si muoveva molto sul rettilineo. Poi era diversa a ogni prova libera che facevo. Questa invece, ogni volta che vado in pista è sempre uguale, è più costante, più veloce e più stabile. Quando vedo i dati di Jack, Pecco, Martin, mi rendo conto di dover migliorare a metà curva, perché il mio stile è più aggressivo in ingresso, ma con questa moto il potenziale è la moto e devo essere più veloce in uscita”.

“È una motivazione per me, per tutto il team. Siamo molto motivati, ma anche tranquilli, perché non abbiamo pressione, dato che non siamo un team ufficiale. Questo può essere un vantaggio per me per essere veloce durante le gare. Ma ovviamente l’obiettivo è essere un pilota ufficiale”.

Non solo ufficiale: nel mondiale punta alla Top 5

Se l’obiettivo di diventare pilota ufficiale è sicuramente più proiettato verso il futuro, nell’immediato Enea Bastianini pensa a quali risultati ottenere nella stagione 2022: “Il mio obiettivo per questa stagione al momento è quello di essere in top 5, perché possiamo farlo. Siamo veloci, il team Gresini è fantastico e abbiamo anche i ragazzi Ducati che lavorano in maniera competitiva. Siamo pronti. Ora andiamo a Mandalika, una pista nuova per tutti. Sicuramente sarà più indicativa rispetto a Sepang, vedremo cosa potremo fare lì”.

Se già lo scorso anno si era mostrato un “animale da gara”, quest’anno Bastianini punta a confermarsi. Inoltre, con una stagione di esperienza alle spalle, sa di poter puntare a migliorare il giro secco, suo punto debole fino ad ora. Per questo ha ritenuto importante cercare la velocità anche nei test: “È importante essere veloce anche nei test, in particolare per me oggi era importante fare un buon tempo sul giro con la morbida al posteriore, perché la qualifica per me è sempre stata un disastro. Con questa moto però sembra più facile. Ancora è presto dirlo. Sicuramente la mia moto è pronta, ha raggiunto un po’ il suo limite, ma si adatta un po’ a tutte le piste, è facile da portare al limite”.

