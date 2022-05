MotoGP | Bastianini deluso: “Mi sembrava di guidare un’altra Ducati”

Carica lettore audio

L’inizio di stagione esplosivo di Enea Bastianini lo ha portato in vetta al mondiale, primato che ha mantenuto per diverso tempo, ma il pilota del team Gresini lascia Jerez da inseguitore e con l’amaro in bocca. Il Gran Premio di Spagna non è andato come avrebbe voluto, dopo la gara di Portimao Bastianini puntava al riscatto, tuttavia il tracciato andaluso è stato tutt’altro che amico del romagnolo.

Scattato dall’11esima casella della griglia, “Bestia” è risalito fino all’ottava posizione finale, beffando proprio nel finale Marco Bezzecchi (autore della sua miglior gara in MotoGP). La piccola rimonta però non soddisfa il pilota del team Gresini, che si ritiene molto deluso dalle prestazioni della sua Ducati e dalle difficoltà incontrate durante tutto questo fine settimana: “In termini di posizioni, avrei voluto qualcosa in più, ma purtroppo in questa gara non c’è mai stato feeling con la moto. Abbiamo raccolto il possibile, giocando in difesa e guardando la classifica. Può capitare che una gara non vada come ci si aspetta, ma il campionato è ancora lungo”.

Restano ancora diverse gare e il distacco in classifica è relativamente corto, 20 punti lo separano dalla vetta: “Al momento sono ancora terzo in classifica, ma la cosa non mi dice niente. Pecco ha disputato una gara fenomenale, ma comunque aveva già dimostrato il suo potenziale ieri in qualifica. Sicuramente la sua Ducati 2022 ha fatto un passo in avanti ma bisogna dire anche che questa gara è stata strana per me. Penso che il campionato sia ancora lungo e sicuramente avremo altre occasioni di essere protagonisti”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia le ambizioni a Jerez erano davvero diverse per il pilota del team Gresini: “Ho provato ad agganciarmi in gara però non ero a mio agio, l'anteriore si chiudeva a ogni curva. Ad un certo punto ho pensato che avrei potuto accontentarmi, ma poi all’ultimo giro ho visto Bezzecchi, era vicino e ho deciso di fare uno sforzo in più per passarlo. Alla fine ce l'ho fatta, ma non posso dire di essere contento di un’ottava posizione, non è il risultato che a cui ambivo. A Portimao siamo stati sfortunati, quindi era molto importante andare a punti qui Jerez”.

La stagione però è appena iniziata e la MotoGP si ferma a Jerez per la prima sessione di test all’interno del campionato. Nel lunedì di prove, il pilota del team Gresini lavorerà per poter provare a tornare forte a partire già a Le Mans: “Mi piacerebbe andare via di qua e capire cosa non ha funzionato, mi è sembrato di guidare tutta un'altra moto in questa gara. Mi andava via davanti e dietro, ondeggiava quando aprivo il gas. Non so se avrò la possibilità di provare anche qualcosa di nuovo, ma forse potrebbe arrivare qualcosa, però lo sapremo solo domani”.