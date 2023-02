MotoGP | Bastianini: “Con questa Ducati sono più veloce da subito”

Carica lettore audio

La pioggia ha scombinato i piani della seconda giornata di test a Sepang, ma i piloti non si sono fatti scoraggiare dalle difficoltà incontrate, anzi, ne hanno approfittato per lavorare in condizioni di bagnato, situazione che sicuramente capiterà anche nelle 21 gare che dovranno affrontare in questa stagione 2023 della MotoGP.

Enea Bastianini in particolare ha familiarizzato con la Desmosedici GP23 sotto l’acqua, trovandosi in questi tre giorni a lavorare con la nuova moto essendo passato in forza al team ufficiale. Per il romagnolo della Ducati la giornata si è conclusa con un nono tempo, a quasi mezzo secondo dal leader del Day 2 e compagno di marca Jorge Martin.

Il portacolori Ducati racconta la sua giornata e il piano di lavoro del Day 3, che sarà l’ultimo giorno di prove in Malesia: “La mia giornata non è andata male, all’inizio sull’asciutto è andata così così. Abbiamo fatto molti giri con gomma usata, ma non ero velocissimo. Domani lavoreremo di più in quest’area. Nel pomeriggio con la pioggia abbiamo fatto un buon passo in avanti, specialmente con il motore. Penso che per domani questo possa aiutarmi per essere più veloce e preservare di più le gomme”.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini sta ancora familiarizzando con la nuova moto, tuttavia con la GP23 sente di avere già una potenza diversa rispetto allo scorso anno, in cui disponeva della versione 2021. Inoltre sta lavorando per migliorare sotto l’acqua con la nuova Ducati, nonostante si stia ancora adattando: “Il feeling sul bagnato è stato davvero buono con la nuova moto, ero veloce prima del solito. Credo che la moto sia migliore rispetto alla 2021 in quest’area, ma ho anche fatto io uno step mentalmente. Ho pensato ‘ok, è come se fosse asciutto’ e ho spinto”.

“La nuova moto è veloce”, spiega Bestia parlando delle difficoltà che sta trovando in sella alla GP23. “Ma per me al momento è difficile portare la velocità all’uscita della curva perché non ho ancora molta fiducia al posteriore. Il punto forte di questa moto è diverso e devo un po’ cambiare il mio stile. Non posso entrare troppo veloce, devo entrare più lentamente ma usare più la velocità in accelerazione. Inoltre l’angolo massimo di piega per me non è corretto ma abbiamo risolto questo problema sul bagnato. Ora speriamo di risolverlo anche sull’asciutto”.

Nonostante la pioggia abbia cambiato un po’ i piani, il pilota Ducati è contento di aver già provato la condizione di bagnato: “Per me sono state buone queste condizioni di bagnato. Non ho spinto molto ma ho provato a rimanere concentrato sulla moto per capire com’è. Poi ho dato più informazioni al mio team. Abbiamo due carene nuove, ma oggi ne abbiamo usata solo una. Domani, se sarà asciutto proveremo anche l’altra. Sono molto simili, ma prenderò la decisione domani”.

A Sepang, Bastianini ha avuto modo di lavorare più intensamente con Marco Rigamonti, il suo nuovo capotecnico che sostituisce da quest’anno Alberto Giribuola: “È diverso da Alberto, ma il mio rapporto con lui è buono. Hanno un metodo diverso, ma lavoriamo bene al momento. Questa cosa la capirò meglio durante un weekend di gara, ma al momento va molto bene”.