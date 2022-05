MotoGP | Bastianini: "Con la gomma media non riesco a spingere"

Carica lettore audio

L'undicesimo posto in griglia, maturato con tanto di caduta nelle fasi più calde della qualifica, non sembra neanche essere il problema più grande per Enea Bastianini nel weekend del Gran Premio di Spagna. Come aveva già lasciato intuire ieri, il pilota del Gresini Racing non riesce a sfruttare il potenziale della sua Ducati quando va a montare la gomma media al posteriore, che è quella che si userà domani in gara.

E' normale quindi che il pilota romagnolo sia preoccupato, anche perché quella di Jerez solitamente è una gara in cui l'usura degli pneumatici si fa sentire. E' curioso poi che, dopo aver vinto due delle prime quattro gare della stagione, il weekend più complicato sull'asciutto si stia rivelando proprio quello sulla pista su cui due anni fa era cominciata la cavalcata che lo aveva portato a laurearsi campione del mondo della Moto2.

"Sto bene dopo la caduta, ma sfortunatamente domani sarò di nuovo costretto a partire abbastanza indietro. Il mio problema però è la gomma da gara, perché con la media non riesco a spingere", ha detto Bastianini dopo le qualifiche, lasciando intendere che anche una posizione migliore in griglia, che sembrava alla sua portata proprio nel giro in cui poi è scivolato alla curva 9, non avrebbe affievolito troppo le sue preoccupazioni in vista di domani.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Poi è entrato più nello specifico di quelle che sono le sue attuali difficoltà in sella ad una Desmosedici GP21 che in Andalusia non sembra più quella che aveva brillato nelle prime gare della stagione, permettendogli di stare agganciato al trenino che lotta per il Mondiale.

"Faccio fatica a fermare la moto e in vista di domani dobbiamo cercare di capire perché succede questa cosa, perché il mio set-up è lo stesso delle altre gare, ma qui non sembra funzionare allo stesso modo. Domani vedremo cosa riusciremo a fare, ma sicuramente ho bisogno di trovare un po' più di feeling, perché in qualifica sono caduto perdendo l'anteriore e non è il massimo".

Infine, ha spiegato che al variare delle condizioni sono cambiati anche i problemi che lo affliggono: "Le condizioni della pista sono cambiate molto nel corso del weekend. All'inizio facevo fatica a fermare la moto in frenata. Ora invece ho più difficoltà a farlo in inserimento di curva. Domani vorrei provare ad essere un po' più lento in ingresso per provare a sfruttare di più l'uscita di curva. Su questa pista è troppo importante essere veloci in curva, perché non ci sono rettilinei", ha concluso.