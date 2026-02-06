Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Le hypercar Ferrari raddoppiano di prezzo: follia all'asta

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Le hypercar Ferrari raddoppiano di prezzo: follia all'asta

MotoGP | Bastianini: "Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Bastianini: "Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026"

SBK | Ufficiale il rinnovo biennale con Sky, che ha l'esclusiva fino a fine 2027

WSBK
WSBK
SBK | Ufficiale il rinnovo biennale con Sky, che ha l'esclusiva fino a fine 2027

MotoGP | Rivola: "Bezzecchi era la priorità, ora ci sono scenari interessanti"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Rivola: "Bezzecchi era la priorità, ora ci sono scenari interessanti"

F1 | McLaren, la MCL40 convince, ma: "E' stato come costruire un aereo in volo"

Formula 1
Formula 1
F1 | McLaren, la MCL40 convince, ma: "E' stato come costruire un aereo in volo"

MotoGP | Puig non nega l'interesse di Honda per Quartararo: "E' un pilota fantastico"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Puig non nega l'interesse di Honda per Quartararo: "E' un pilota fantastico"

Il nuovo SUV Bentley è in arrivo

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Il nuovo SUV Bentley è in arrivo

F1 | Caso motori: il PUAC propone una soluzione condivisa, ma servirà tempo

Formula 1
Formula 1
F1 | Caso motori: il PUAC propone una soluzione condivisa, ma servirà tempo
Ultime notizie
MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Bastianini: "Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026"

Il pilota riminese è soddisfatto del passo avanti compiuto in sella alla sua KTM nei test di Sepang, visto che è riuscito a togliere un secondo al tempo che aveva fatto segnare in qualifica nel 2025. In questi tre giorni non ha provato il nuovo telaio della RC16, ma secondo lui sarà fondamentale farlo in Thailandia, perché non ha convinto tutti.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Enea Bastianini è soddisfatto dei progressi che è riuscito a fare in sella alla sua KTM nei tre giorni dei test collettivi della MotoGP in Malesia. Il portacolori del team Tech3 ha svolto un lavoro molto metodico, dedicando la prima giornata a degli accorgimenti volti a migliorare l'ergonomia della sua RC16. Poi è passato ad esplorare delle nuove strade di setting e nella giornata conclusiva ha fatto anche delle prove comparative a livello di aerodinamica.

Un programma che gli ha permesso di migliorarsi di sessione in sessione, arrivando a chiudere con il decimo tempo in 1'57"290, quasi un secondo meglio rispetto al crono che aveva fatto segnare in qualifica lo scorso novembre. Ma soprattutto, di ridurre a soli 37 millesimi il distacco da Pedro Acosta, riferimento del marchio di Mattighofen che è stato anche il più veloce tra i suoi portacolori.

Quello che si è presentato alle interviste di rito di giovedì, dunque, è parso un "Bestia" piuttosto soddisfatto: "Io penso positivo, perché ho abbassato il tempo di un secondo rispetto alla qualifica che ho fatto qui l'anno scorso. Ovvio però che i nostri rivali sono molto agguerriti e sono andati molto forte. Sicuramente c'è ancora qualcuno che sta facendo meglio di noi, quindi dobbiamo lavorare, ma non si può dire che non stiamo facendo il massimo, perché credo che la KTM abbia lavorato bene. Dobbiamo lavorare ancora meglio però".

La convinzione è quella di aver trovato una base con cui provare a puntare con regolarità almeno alla top 10 all'inizio della stagione: "Credo di sì, perché mi sono sentito più a mio agio nella guida e sono riuscito ad essere abbastanza costante in termini di passo gara. Quella era una delle cose su cui dovevamo lavorare di più, perché noi soffriamo molto quando torniamo al box e poi rientriamo in pista e nell'arco di questi tre giorni ne siamo venuti un po' a capo".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Il passo avanti è stato evidente e concreto, ma ci sono ancora diversi aspetti sui quali bisogna lavorare per far fare un altro passo avanti alla RC16: "Ci manca ancora un po' di turning, che è la chiave per fare un buon tempo sul giro. La simulazione della Sprint poi è stata un po' complicata, perché ho avuto un piccolo problema di vibrazioni con la gomma posteriore. Abbiamo accusato anche un po' di chattering sull'anteriore, che rende le cose difficili dopo 3-4 giri. In ogni caso, rispetto all'anno scorso è andata molto meglio".

Nel suo programma non era ancora prevista la prova del nuovo telaio, che però dovrebbe aver modo di valutare nei test di fine mese in Thailandia. E secondo lui sarebbe fondamentale, visto che non ci sono stati feedback concordanti su questa novità, anche se pare aver soddisfatto molto proprio Acosta: "Il telaio 2026 non l'ho provato, ho provato un'altra cosa che però non mi è piaciuta. Penso che me lo faranno provare in Thailandia, perché è importante che lo proviamo anche io e Brad (Binder), perché abbiamo pareri contrastanti nel box: c'è a chi è piaciuto e a chi invece non è piaciuto per niente".

Tra le cose che lo hanno convinto maggiormente però c'è senza ombra di dubbio l'inizio della collaborazione con il nuovo capotecnico Andres Madrid: "Ovviamente all'inizio è sempre difficile. Anzi pensavo che sarebbe stato ancora più difficile, invece siamo andati lisci come l'olio. Il 75% delle cose che abbiamo provato mi sono piaciute e anche le modifiche che abbiamo fatto fare a livello di ergonomia mi sono piaciute. Quindi per ora tanto di cappello ad Andres, che mi sta aiutando molto".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Rivola: "Bezzecchi era la priorità, ora ci sono scenari interessanti"

Top Comments

More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Rivola: "Bezzecchi era la priorità, ora ci sono scenari interessanti"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Rivola: "Bezzecchi era la priorità, ora ci sono scenari interessanti"

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang

MotoGP | Bagnaia: "Su una Ducati satellite nel 2027? Io sono un pilota da prima linea"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Bagnaia: "Su una Ducati satellite nel 2027? Io sono un pilota da prima linea"
More from
Enea Bastianini

MotoGP | Bastianini: "Il mercato non mi stressa, nel paddock sanno quanto valgo"

MotoGP
MotoGP
Presentazione Red Bull KTM Tech3
MotoGP | Bastianini: "Il mercato non mi stressa, nel paddock sanno quanto valgo"

Fotogallery MotoGP | Ecco le KTM RC16 di Acosta, Binder, Bastianini e Vinales

MotoGP
MotoGP
Presentazione Red Bull KTM Factory Racing
Fotogallery MotoGP | Ecco le KTM RC16 di Acosta, Binder, Bastianini e Vinales

MotoGP | La griglia del 2026 è quella con più campioni del mondo della storia

MotoGP
MotoGP
MotoGP | La griglia del 2026 è quella con più campioni del mondo della storia
More from
Tech 3

MotoGP | Tech3: tra i nuovi investitori del team c'è anche Pierre Gasly

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Tech3: tra i nuovi investitori del team c'è anche Pierre Gasly

MotoGP | KTM e Tech3: la priorità è trovare l'accordo per continuare insieme

MotoGP
MotoGP
Shakedown di Sepang
MotoGP | KTM e Tech3: la priorità è trovare l'accordo per continuare insieme

MotoGP | Vinales: "Lorenzo mi ha svelato tutto quello che mi mancava ancora da scoprire"

MotoGP
MotoGP
Presentazione Red Bull KTM Tech3
MotoGP | Vinales: "Lorenzo mi ha svelato tutto quello che mi mancava ancora da scoprire"

Ultime notizie

Le hypercar Ferrari raddoppiano di prezzo: follia all'asta

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Le hypercar Ferrari raddoppiano di prezzo: follia all'asta

MotoGP | Bastianini: "Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026"

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Bastianini: "Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026"

SBK | Ufficiale il rinnovo biennale con Sky, che ha l'esclusiva fino a fine 2027

WSBK
WSBK WSBK
SBK | Ufficiale il rinnovo biennale con Sky, che ha l'esclusiva fino a fine 2027

MotoGP | Rivola: "Bezzecchi era la priorità, ora ci sono scenari interessanti"

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Rivola: "Bezzecchi era la priorità, ora ci sono scenari interessanti"