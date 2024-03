MotoGP | Bastianini, che errore con l’holeshot: “Occasione sprecata”

L’abbassatore è ormai parte integrante della MotoGP attuale, tanto da diventare fondamentale non solo in partenza, ma durante tutta la gara. Tuttavia, può ancora creare qualche problema e lo sa bene Enea Bastianini, che oggi ha visto sfumare una probabile vittoria nella Sprint proprio a causa del dispositivo di partenza.

Allo start infatti, si è visto il pilota Ducati impennare vistosamente con una GP24 decisamente più alta rispetto a quella del compagno di squadra. La risposta è arrivata direttamente da Bastianini, che nel consueto incontro con i media ha rivelato di aver disattivato per sbaglio l’holeshot anteriore: “Purtroppo ho disattivato il device anteriore, perché ero convinto di non averlo attivato, quindi ho commesso questo errore che purtroppo mi ha compromesso la gara”.

“È troppo strano partire senza abbassatore, la moto si impenna tantissimo, poi l’elettronica è fatta per l’holeshot, quindi ho dovuto anche chiudere il gas. È stata un po’ un’occasione sprecata perché avrei potuto fare sicuramente meglio. Diciamo che con queste moto, se sei dietro fai molta più fatica a tornare davanti. Perciò devi essere tanto a posto e averne tanto di più per fare la differenza”, ha proseguito Bastianini, visibilmente dispiaciuto per l’errore che non gli ha consentito di giocarsela.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, se si guarda il bicchiere mezzo pieno, domani Bestia avrà una nuova opportunità di provarci perché scatterà dalla prima posizione. La pole position mancava da 581 giorni per il portacolori Ducati, che nel sabato di Portimao è tornato a conquistare una partenza al palo, la prima da pilota ufficiale Ducati: “Il ritmo non era male, anche se non ho guidato bene, perché ero un po’ nervoso per l’errore fatto. Però ho visto dei punti dove mi manca qualcosa e altri dove riesco a fare la differenza. Quindi credo che per domani abbiamo le idee chiare su cosa dobbiamo lavorare”.

L’obiettivo, dunque, è riuscire a capitalizzare il risultato della qualifica: “Speriamo, anche se con questa moto siamo molto veloci con la gomma soft nei time attack e meno efficaci nella lunga distanza, quindi stiamo cercando di migliorare su questo perché è vero che possiamo giocarci la gara domani, ma non siamo i favoriti. Difficile dire chi è il favorito, ma secondo me Marc Marquez è quello che ha qualcosa in più su questa pista, almeno da quello che ho visto io. Domani mattina noi cerchiamo di fare qualcosa per colmare il gap e vincere la gara”.

“Cerco di sfruttare al meglio il grip dietro, mentre di solito cercavo qualcosa sul davanti, ma ora non ho ancora quella confidenza giusta per contare al 100% sul davanti, quindi per ora mi sto trovando bene con il posteriore”, ha concluso Bastianini.