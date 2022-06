MotoGP | Bastianini: c'è un giallo sulla bandiera a scacchi

Carica lettore audio

Quello del Sachsenring probabilmente è stato fin qui il weekend più complicato della stagione per Enea Bastianini. Pur essendo quello messo meglio nel Mondiale tra i piloti della Ducati, con il suo terzo posto, il portacolori del Gresini Racing è stato anche l'unico alfiere della Casa di Borgo Panigale a mancare l'accesso alla Q2.

Le complicazioni non sono mancate, perché si è ritrovato a dover fronteggiare il Gran Premio di Germania senza avere al suo fianco il capo tecnico Alberto Giribuola, costretto a rimanere a casa a causa del COVID-19 e sostituito dal telemetrista Sergio Verbena. Inoltre, in questi due giorni non è riuscito mai ad instaurare il feeling giusto con l'anteriore della sua Desmosedici GP. "Non nego che senza 'Pigiamino' (il soprannome di Giribuola) facciamo fatica", ha ammesso senza troppi giri di parole Enea.

Sul suo 17° posto in griglia però c'è anche un giallo legato alla bandiera a scacchi. Secondo il transponder, "Bestia" l'ha presa prima di cominciare un giro che lo avrebbe portato in Q2 e probabilmente avrebbe cambiato completamente faccia al suo sabato, ma il riminese giura che quando è transitato sul traguardo non c'era ancora il commissario a sventolarla. Per questo aveva chiesto anche un chiarimento alla Direzione Gara, che però ha confermato la sua posizione.

"Ero arrabbiato, perché non ho preso la bandiera ed ho cercato di fare il mio giro. Ero sull'1'20"3, quindi sarei passato in Q2. Ero molto arrabbiato, poi è arrivata la comunicazione che l'ho presa per un millesimo. Ma io la bandiera non l'avevo vista e ho tirato, quindi sono proprio arrabbiato", ha spiegato Bastianini a fine giornata.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando poi gli è stato domandato se fosse proprio certo che la bandiera non ci fosse, ha aggiunto: "Non l'ho presa, ma conta il transponder. Però il marshal non c'era".

Dalla 17° casella dello schieramento di partenza sarà tutto complicato, anche perché sul tracciato tedesco è molto difficile superare. Inoltre i suoi principali rivali nella corsa al titolo sono tutti nelle prime due file.

"Sarei contento di limitare i danni, cercando di fare un recupero decente. Ma non devo neanche avere troppa fretta, perché abbiamo visto che la fretta può rovinare tutto, quindi dobbiamo fare le cose con calma", ha detto sulla strategia da attuare domani, facendo un chiaro riferimento ai due zero da cui è reduce al Mugello e a Barcellona.