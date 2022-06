MotoGP | Bastianini: “Caduta inspiegabile, io non ho fatto errori”

Carica lettore audio

Proprio come una settimana fa al Mugello, Enea Bastianini ha concluso il Gran Premio di Catalogna nella ghiaia. Per il pilota del team Gresini si tratta del secondo zero consecutivo che pesa come un macigno sulla classifica mondiale, considerando l’ottimo stato di forma di Fabio Quartararo, autore di una gara imperiosa a Barcellona.

Ciò che invece è mancato a Bastianini è il feeling di inizio stagione, che non gli permette di essere costante. Anche il fine settimana a Barcellona è stato ricco di difficoltà: “Il mio classico weekend in cui le cose non ingranano. A partire da ieri non sono riuscito a essere efficace come volevo, poi dopo sempre fuori per qualche millesimo sia la mattina sia il pomeriggio in qualifica. Questo ha compromesso un po’ il tutto, questa mattina nel warm-up mi trovavo bene, ma in gara è successo qualcosa davanti ed è come se non ci fosse a sinistra. Me lo aspettavo, stavo solo aspettando”.

Nonostante le difficoltà di inizio weekend e una qualifica deludente, Bastianini sembrava aver ritrovato il giusto passo nel warm-up, salvo poi perdere tutto in gara: “La temperatura è cambiata e sapevamo che sarebbe stato più difficile. Però il problema è che a sinistra saltava davanti, non capivo il motivo, faceva un po’ di chattering in frenata, mentre a destra riuscivo ad andare bene”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il mercato ha sicuramente tenuto banco nel weekend di Barcellona, ma è già diverso tempo che si parla dei movimenti interni di Ducati. Il futuro del pilota Gresini non è ancora delineato, ma ritiene che non influisca minimamente in questo momento complicato: “Non c’entra niente. Al Mugello ho esagerato, mi sono fatto prendere dalla voglia di far bene. Pensavo di fare un altro podio, una bella vittoria o qualcosa di simile. Invece era troppo difficile in quella giornata. Oggi invece mi sarei accontentato, stavo guidando bene, pulito. Non ho fatto errori...non so perché sono andato per terra. Non ho spiegazioni a parte che mi vibrava in quella fase lì. Il contratto non è assolutamente un problema, sono già tranquillo. Non so ancora bene dove andrò, ma non è la cosa che mi preme”.

Oltre al mercato piloti, uno dei temi principali di questa domenica catalana è lo strike di Takaaki Nakagami, che ha steso Rins e Bagnaia: “L’ho visto, sicuramente ha esagerato. Bisogna sempre tenere conto che quando si è dietro si rischia di essere risucchiati. A me è successo al Mugello e non è una situazione facile. Penalizzato? Non lo so, non l’ho riguardata così bene, non voglio dare giudizi su cose che non ho visto troppo bene”.

Quartararo vola in campionato e incrementa la leadership, mentre Bastianini scivola a -53, pur mantenendo la terza posizione nel mondiale. Una classifica tutto sommato invariata nelle posizioni però non lo soddisfa e per la prossima gara, al Sachsenring fra due settimane, spera di ritrovare il feeling di inizio stagione: “La classifica non è cambiata, però Fabio ha sempre più punti. Fabio penso che abbia preso il via, al momento solo lui può perdere questo mondiale. Sta andando forte, è sempre davanti”.

“Io ciò che voglio è tornare ad avere feeling, ritrovare la velocità. Sta andando fortissimo, sta facendo la differenza, è bravo. Al Sachsenring dovrò ritornare a essere veloce, ad avere il feeling che ho avuto fino a qualche gara fa, ma anche al Mugello. Anche stamattina non era male, quindi dobbiamo essere più lineari. Facciamo troppi alti e bassi e c’è qualcosa che non sta funzionando a dovere”, conclude Bastianini.